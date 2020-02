Pe numele ministrului PNL există un dosar penal pentru „ucidere din culpă”, care a ajuns în faza de judecată pe masa magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție! Victor Costache este acuzat de preotul Mihalache Tudorică (69 de ani) că i-a omorât soția, în timpul unei intervenții chirurgicale efectuată în februarie 2017.

Au trecut trei ani de atunci, iar părintele Tudorică încă își caută dreptatea pe holurile tribunalelor. L-a acționat în instanță pe Victor Costache, azi ministrul PNL al Sănătății, atunci doar un medic chirurg în Sibiu, la clinica Polisano. Pentru operația Elisabetei (64 de ani), soția sa, Mihalache Tudorică a plătit 10.000 de euro, arată wowbiz.ro. „Plus încă 300 de lei fiecare zi de cazare în plus”, adaugă preotul.

Declarațiile sale sunt tulburătoare și ele ascund acuzații grave, conform cărora Victor Costache, actualul ministru al Sănătății, i-a pus un diagnostic greșit pacientei – „stenoză aortică severă”. „Orificiul valvular era de 2,5 cm și, ulterior am aflat, pentru stenoza aortică severă orificiul valvular trebuia să fie sub 1 cm”, acuză părintele Mihalache Tudorică.

Redăm cele mai importante declarații făcute de acuzatorul ministrului Costache:

„Am fost cu soția la o nepoată la Sibiu și am zis să facem un examen de rutină. Ea, de obicei, mai obosea, că era foarte vrednică. Am auzit de un doctor foarte bun aici, la Polisano, și am zis să facem și asta. Și ne-am dus și am vorbit cu doctorul Costache. Pe atunci nu era ministru. Și a zis el că i-a găsit un diagnostic, stenoză aortică severă, și i-a recomandat în același timp o operație foarte rapidă, că, zice el, putea să moară și azi, putea să moară și mâine. Voia s-o opereze chiar atunci”;

