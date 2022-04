Victor Ciutacu s-a dezlănţuit! L-a făcut praf pe Traian Băsescu: „Pe nea Traian l-a tras curentu’. S-a încordat un pic de șale, s-a ridicat biped”

Victor Ciutacu a postat un mesaj pe rețelele sociale în care a analizat modul în care Traian Băsescu s-a comportat la prima ieșire publică după externare. „Pe nea Traian l-a tras curentu’. S-a încordat un pic de șale, s-a ridicat biped. Medicul i-a recomandat masca permanent și evitarea aglomerației.

Plin de respect față de presă, stă în mijlocul îmbulzelii fără mască. Pleacă apoi pe talpa, cu bocceluța, să-și vândă titlurile de stat. Că altfel n-are de unde să pună de-un trei camere decomandate lângă piață și metrou.

Nu-l răpește nimeni cu ambulanța neagră să-l ducă la ruși. În fața televizoarelor în culori, proștii plâng înghesuit și se sterg de lacrimi cu manștele de muci. Nu ai cum să te plictisești în țara asta”, a scris Victor Ciutacu, pe contul său de Facebook.

Primele declarații

Traian Băsescu a avut joi prima ieşire publică după ce a fost externat și a revenit în țară. Fostul președinte a spus că a ajuns în spital pentru a face un tratament pentru pneumonie.

„Eu am făcut un tratament de șapte zile la Spitalul Militar, apoi am fost la spital în Bruxelles. Eu în Bruxelles nu am vrut să merg la spital, dar am avut un puseu de tensiune, de la o boală de plămâni. Diagnosticul de la Bruxelles e de pneumonie netratată la vreme. Am recomandare să port mască tot timpul“, a spus Traian Băsescu.

Își caută apartament

Fostul președinte a spus că se conformează cu ce au decis judecătorii în dosarul său de colaborator al securităţii şi că va elibera vila de protocol. Totuşi, va ataca această decizie la CEDO. „Am discutat cu soția mea până spre dimineață, am decis să căutăm un apartament pe care să îl închiriem și să ne conformăm legii. Eu mă simt un cetățean care a trecut prin fața justiției. Că îi place sau nu, trebuie să se conformeze. Am văzut speculații, că i-au luat SPP, o să spună secrete. Nu, niciodată nu o să uit că am fost președinte. Acum mă simt bine. Trebuia să fiu acasă, avem de luat decizii.

Trebuie să caut un apartament și după ce mi se pare mie că l-am găsit trebuie să fie de acord și Maria. Să avem în apropiere un magazin, o stație de metrou. Mă duc până la bancă pentru că eu nu am investit în imobiliare, ci în titluri de stat, iar ele ar trebui vândute să ne luăm un apartament. Vrem cu trei camere având în vedere facturile uriașe care vin la gaze și electricitate”, a spus Traian Băsescu.