Traian Băsescu își caută o casă în care să se mute. Câți bani este dispus să plătească și în ce și-a investit economiile

Traian Băsescu a dezvăluit că, în această perioadă, este ocupat să-și caute o casă. Fostul președinte ar vrea o locuință cu trei camere, iar pentru a face rost de bani va vinde din titlurile de stat în care a investit. Pentru asta, va face mai multe drumuri la bancă. Imobilul ar trebui să aibă trei camere și să nu fie într-o zonă izolată, pentru că „suntem oameni la 70 de ani”, a spus fostul lider de la Cotroceni.

Ce tip de casă caută fostul președinte Traian Băsescu

„Mă duc la bancă pentru că s-ar putea să am nevoie… Eu am banii investiți, nu i-am investit în imobiliare, i-am investit în titluri de stat. Și mă duc până la bancă, pentru că aceste titluri de stat vor trebui vândute, dacă ajungem să cumpărăm un apartament. Și, sigur, încep să mă uit, pe ici, pe colo, după un apartament. Aș fi dispus pentru un apartament cu trei camere, la prețul pieței. Asta am dori, așa am stabilit, că trei camere ne ajung, având în vedere facturile uriașe care vin la încălzire și electricitate”, a afirmat Traian Băsescu.

Pentru prima dată de la externare, europarlamentarul a vorbit despre starea sa de sănătate. „Reușesc să fiu zglobiu. Mă mișc, e foarte bine. Am avut o pneumonie netratată la vreme și recomandarea medicilor este ca cel puțin până în data de 10 să evit orice aglomerație ca să nu așeze peste tratamentul care s-a făcut un covid. Recomandarea, printre altele, a fost să nu merg în aerporturi, în avioane, să port mască tot timpul”, a afirmat Băsescu.

Se descurcă și fără sprijinul de care beneficia din partea SPP

În ceea ce privește dreptul de-a mai beneficia de serviciile SPP, ca fost președinte, Băsescu a spus „Am văzut speculații de genul ”i-au luat lui Băsescu SPP-ul, acum o să spună secretele țării”. Nu. Niciodată nu o să dezbrac cămașa de fost președinte și nu o să uit că am fost 10 ani președintele țării și am obligația ca ceea ce știu numai eu și alți lideri politici importanți să rămână în capul meu și atât”, a mai precizat fostul președinte.