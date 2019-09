„Ascult stupefiat în direct un interviu cu o închipuită megastară de presă, care întâmplător mi-a și fost colegă, pe care o plânge cu lacrimi de sânge divizia #rezist că a demisionat și a lăsat revoluția fără încă un comandant de pluton. În esență, femeia recunoaște că s-a simțit deranjată că managementul stației tv care încă o plătește bine are așteptări legate de audiență și că a fost refuzată când s-a autopropus șefa redacției. Drept pentru care mă rog la Dumnezeu Bunuțul să mă țină cât mai mult întreg la minte sau măcar pe o linie de echilibru fragil la marginea nebuniei”, a spus Victor Ciutacu.

Realizatoarea TV Alice Iacobescu a hotărât să plece de la Digi 24, spunând că „a ajuns într-un punct în care mă doare divergența de viziune în ceea ce privește politica editorială”.

„Am constatat de-a lungul ultimilor doi ani că felul în care eu consider că am obligația să fac jurnalism se suprapune din ce în ce mai puțin cu felul în care Digi24 își propune să atragă audiența. (…) Discuții de complezență în studiourile de știri realmente nu mai am energia să fac”, a declarat Alice Iacobescu, pentru paginademedia.ro.

