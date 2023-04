Victor Ciutacu, la CNA: Nimeni nu a spus că Iulia Marin nu ar fi trebuit să muncească. Postul România TV este supus unui adevărat linșaj

La ședința de la CNA, din partea României TV a participat directorul de programe Roxana Niculescu, dar și jurnalistul Victor Ciutacu.

Realizatorul a ridicat în emisiunea pe care o realizează o serie de întrebări legate de activitatea jurnalistei decedate, și despre capacitatea acesteia de a mai scrie anchete și de a face investigații, în condițiile în care fusese internată de mai multe ori la un spital cu profil psihiatric, fiind și diagnosticată cu o boală din acest registru medical.

„Nu cumva există interese de partid, nu vă puneţi problema aşa? Postul România TV este supus unui adevărat linșaj! Adolescentului meu de acasă eu ce-i spun?”, a spus Roxana Niculescu.

Avocata lui Ciutacu: A vrut doar să ajute

La ședință a fost prezentă și avocata Oana Anghel, care îl reprezintă pe Victor Ciutacu. Aceasta a spus că afirmațiile făcute de realizatorul de la România TV au fost în sensul în care acesta ar fi vrut să ajute, și nu să critice activitatea jurnalistei decedate.

„Nu este de criticat afirmația că stiloul, pixul, instrumentul de scris poate produce consecințe nefaste, aflat în mâna jurnalistului care face anchete de asemenea amploare. Clientul meu nu s-a întrebat dacă poate fi salvată, ci dacă putea fi ajutată. Nu vorbim doar despre un subiect care se afla în curtea unui trust concurent, ci de un subiect de interes public”, a spus avocata avocata Oana Anghel.

Ciutacu i-a cerut lui Mircea Toma să se abțină de la vot

Jurnalistul Victor Ciutacu a participat la ședința de la CNA și le-a cerut lui Mircea Toma și Dorinei Lazăr, doi dintre membrii cu drept de vot, să se abțină de la luarea unei decizii, după ce ei s-au pronunțat în public pe acest subiect.

De asemenea, Ciutacu a mai spus că Mircea Toma a fost propus în CNA de USR şi este membru fondator al Active Watch, organizaţii care au semnat, prin reprezentanţi, petiţia iniţiată de Libertatea împotriva România TV.

„Nu sunteți într-o instanță de judecată, domnule Ciutacu. O autosesizare a unui membru CNA înseamnă o autosesizare a întregului for”, a comentat Monica Gubernat, membru în CNA.

Tolontan a refuzat să participe la emisiunea lui Ciutacu

La începutul ședinței, Victor Ciutacu a spus că el a respectat deontologie profesională și că redactorul șef de la Libertatea, Cătălin Tolontan, ar fi refuzat un dialog pe marginea acestui subiect.

„N-am nicio emoţie, eu sunt punctul culminant al anchetei, ca să zic aşa, în mod normal domnul Mircea Toma şi doamna Lazăr ar trebui să se recuze procedural, o să rog să se consemneze asta. E problema lor, dar e antidemocratică. Nu am spus nimic peiorativ. Nimeni nu și-a pus problema că fata aia nu ar fi trebuit să muncească. Eu am spus că nu trebuie să-i periclitezi locul de muncă și existența, Doamne ferește! Citez relativ din mine, dacă mă ajută memoria. Colegul meu, Dragoș Bistriceanu, l-a sunat pe domnul Tolontan, care i-a răspuns că refuză. Am încercat pe toate căile să discutăm cu domnul Tolontan. Întrebările noastre (n.r. – cele 10 întrebări în cazul Marin) i-au fost transmise domnului Tolontan înainte de emisiune, dar a refuzat să ne răspundă. Domnul Tolontan este manager la o instituție de presă, are responsabilități legale”, a mai comentat Ciutacu, citat de România TV.