Exclusiv. „Execuția” mediatică la adresa lui Victor Ciutacu a ajuns la CNA! Legătura ascunsă dintre anchetele Iuliei Marin și Cătălin Tolontan. Video

Potrivit dosarului său medical, jurnalista Iulia Marin fusese diagnosticată cu tulburare schizoafectivă de tip mixt. Avusese trei tentative de sinucidere, iar a patra i-a reușit. După moartea ei s-a declanșat o amplă campanie, s-a ajuns până la petiţii prin care se cere închiderea postului de televiziune la care lucrează Victor Ciutacu, România TV.

Angajatul are legea de partea sa

În podcastul HAI Live cu Robert Turcescu şi Mirel Curea, cunoscutul jurnalist de televiziune a explicat că audierea sa la CNA este „o execuție” în ceea ce-l privește. „E o încercare de execuție, nu știu până la ce nivel. Circulă petiții, dl. Cioloș e la a treia postare să ne închidă. (…) Mă duc acolo, m-am săturat de încercări de execuție în lipsă, a declarat Ciutacu în studioul EVZ-Capital.

Moderatorul a amintit că asaltul mediatic vine în contextul anului electoral 2024. „Sunt multe amenzi pe stil nou acuma pentru România Tv”.

„Sunt amenzi mai multe și mai mari. (…) Se încearcă să fie ținut tabu un subiect, responsabilitatea angajatorului”, a confirmat invitatul său.

În completare jurnalistul EVZ Mirel Curea a specificat că în astfel de cazuri angajatul are legea de partea sa.

„Angajatul are drepturi prevăzute de lege, are alături de el medici, dacă medicul își bate joc de el are alături comisiile medicale ale Institutului medico-legal, instanțele de judecată. Ai deschis un subiect foarte prețios din punct de vedere social. Unele redacții nu au nevoie de asemenea legislații pentru că șefii sunt de bun simț. Unde șefii sunt însă nepăsători, eu în locul lui Tolontan aș fi foarte îngrijorat, cam mulți oameni care intră în legătură cu el ajung să se sinucidă”.

Tolontan ținea pe anchete un jurnalist care putea scăpa de răspundere

Mirel Curea a pus în discuție, de asemenea, aspectul responsabilității psihiatrilor, care ar trebui audiați la CNA în egală măsură ca Victor Ciutacu. Potrivit dosarului său medical, jurnalista de la Libertatea fusese internată în mai multe rânduri la Spitalul Obregia, iar diagnosticul său ar fi impus recomandarea de a presta o muncă mai ușoară. Poate acesta există, însă dosarul medical al jurnalistei este secret.

„Alături de legislativ și Ciutacu, (trebuie) chemați și medicii psihiatri, care în baza diagnosticelor fac niște recomandări care și ele discriminează. Ei fac recomandări pentru munci mai ușoare când se impune”, a afirmat Mirel Curea, care a subliniat că anchetele complexe pe care le realiza Iulia Marin pot fi un factor care să îi fi agravat depresia de care suferea. „Nu-ți pui tu problema ca angajator, fără să-i limitezi dreptul la muncă, dacă fata aia e în deplinătatea responsabilității de a-i pune niște anchete grele în brațe? Mie mi se pare că aici e centrul de greutate al acestei povești. (…)

Noi am avut cazuri în redacție, era foarte simplu cu fetița asta, îi dădeai subiecte senine, cronică teatrală, cronică de expoziție, o trimiteam la reportaje literare, Nu frate, o trimiteau pe anchete. E legitim să mă întreb de ce ținea Tolontan pe anchete un jurnalist care la o adică, într-un proces, scăpa de răspundere?”, a observat redactorul-șef adjunct EVZ.ro.

Anchetele implică un consum psihic enorm

În context, moderatorul Robert Turcescu a confirmat faptul că anchetele și investigațiile jurnalistice sunt un gen jurnalistic extrem de dificil, cu un consum nervos ieșit din comun. „Noi toți trei am făcut anchete jurnalistice, ele presupun un consum nervos criminal. Nopți întregi stai ca nebunul, analizezi, citești ca tâmpitul, cauți surse”.

Departamentul de Corporate Affairs al trustului Ringier Elveţia urmează să facă mai multe verificări pentru a afla ce legătură este între sinuciderea jurnalistei Iulia Marin și Cătălin Tolontan, directorul editorial Libertatea. Ringier verifică dacă Tolontan şi departamentul HR au respectat legislaţia muncii din România, în speţă legea 487/2002 art. 540 HG 355/2007.

Emisiunea poate fi urmărită AICI

Cimitirul Nevaccinaților

Cimitirul nevaccinaţilor e un roman de nerefuzat. E cartea realității în care am trăit în ultimii doi ani cu toții. În care am murit, mai bine zis. Unii chiar de tot. Cimitirul nevaccinaţilor e despre înviere. Nu cea din moarte. Învierea din ignoranță și minciună. O minciună de dimensiunile unui coșmar. Un coșmar de dimensiunile unei planete. Și mai e ceva cu această carte. Ne dezvăluie faptul că e scrisă de un foarte talentat scriitor, altul decât ziaristul cu același nume, deși în viață cea de toate zilele sunt una și aceeași persoană.

Volum recomandat de Evenimentul Istoric!CUMPĂRĂ CARTEA – CLICK AICI