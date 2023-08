Victor Ciutacu, chemat la Poliție: Am făcut dușul săptămânal pentru a mă prezenta

Victor Ciutacu a fost chemat la poliție pentru a depune mărturie. Totul a pornit de la fostul senator Daniel Savu care a depus plângere că a fost victima unei tentative de asasinat. Jurnalistul a anunțat că va da toate informațiile relevante pentru ancheta polițiștilor.

Ciutacu a mai spus că întregul dosar vine în contextul „azilelor groazei”. El a declarat că Daniel Savu a oferit informații despre primarul din Voluntari, Florentin Pandele.

Daniel Savu, senator în Parlamentul României, a declarat că a fost victima unei tentative de asasinat. Fostul ofițer SRI a mai spus că unele persoane au încercat să-l omoare după ce a plecat de la România TV.

Daniel Savu a mai spus că a vorbit urât de mulți politicieni din țară, dar că nimeni nu i-a vrut răul până acum. El a declarat că a fost la un pas să sune la 112 și că s-a simțit ca în filmele americane. Acesta nu a discutat cu familia despre ce s-a întâmplat pentru a nu o îngrijora.

Savu consideră că mafia din Voluntari este vinovată. El speră ca legea să își facă treaba și să îl protejeze.

„Ca să înţeleagă lumea cum s-a ajuns la această plângere penală pe care am formulat-o eu. După emisiune, nu îmi venea să cred tot ce s-a întâmplat. Am ajuns acasă până la urmă, şi timp de vreo două zile m-am sfătuit cu mulţi prieteni de-ai mei, procurori militari, avocaţi de drept penal. Toţi celor cărora le-am spus, separat, mi-au spus imediat că e tentativă de omor, că puteam să nu mai fiu, bine că am scăpat, şi că să fac plângere pentru tentativă de omor. Nu este o invenţie a mea! Aştept acum ca primul procuror să preia plângerea mea, pentru că nu suntem în patria mamă a lui Escobar, să se dea ordin să fiu omorât pentru ce am spus la televizor. Că eu nu am afaceri”, a declarat Daniel Savu.

Fostul senator a mai spus: „Sunt şi într-o situaţie delicată. Am patru copii acasă, nu le-am spus nimic până azi. Cum să le spui copiilor „băi tată, a vrut unul să mă omoare!”? Poţi să înţelegi aşa ceva? Nu ai cum! Fiind atât de gravă situaţia, însă, trebuie să afle România de asta, nu suntem într-un stat mafiot.

Deci a fost aşa. Am avut atunci emisiune cu Victor Ciutacu, am avut o poziţie destul de dură la adresa Gabrielei Firea, exprimând dezamăgirea faţă de toată prestaţia ei. Eu pe Pandele nu prea îl bag în seamă, nu reprezintă un interlocutor pentru mine, nu are ce să îmi spună. Dar am vorbit despre mafia din Voluntari. Spre final, în timpul emisiunii, mi s-a atras atenţia că se primesc mesaje în avalanşă de la Pandele. Nu am băgat în seamă.”