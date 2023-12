Victor Ciutacu nu îi plânge de milă lui Cătălin Tolontan. O duce bine și fără Ringier

Victor Ciutacu nu consideră că fostul director editorial de la Libertatea, Cătălin Tolontan, este o victimă. El a spus că trustul Ringier l-a concediat pe acesta pentru că a vrut să ascundă moarte ziaristei Iuliei Marin. Ciutacu a mai declarat că Tolontan e putred de bogat și că nu are de ce să-i plângă de milă.

Victor Ciutacu, despre concedierea lui Cătălin Tolontan

„Le-am zis public, de la începutul scandalului Iulia Marin, că e începutul sfârșitului. Pentru că, în loc să-și asume tragedia și să încerce s-o țină la interior, ei au expandat-o și au încercat să mute bobul în alta parte. Adică la noi. Care, cu toată compasiunea, nu aveam nici o vină că fata aia s-a sinucis la ei în ogradă. După cum am mai scris, nu am de ce să-l plâng pe Tolontan; nici voi. E putred de bogat și, cu siguranță, nu rămâne pe-afară. E nevoie de el pe piață în anul multielectoral 2024.

P.S. Vezi tu, Cătăline, cum ajungem la vorba lu’ Băsescu, un pic modificată? Eu sunt tot aici. Iar tu, în loc să iei Pulitzer-ul visat, iei compensații bănești de la Ringier ca să eliberezi locul”, a fost mesajul postat de Victor Ciutacu, pe pagina de Facebook.

A fost dat afară

Printre primii concediați, miercuri, 6 decembrie, au fost Iulia Roșu, redactor-șef adjunct, Cătălin Tolontan, coordonator editorial și Camelia Stan, editor la ediția tipărită. CEO Ringier România i-ar fi anunțat pe angajați că vor urma schimbări radicale la nivelul trustului și că 20% dintre jurnaliști ar putea pleca.

Concedierea fostului director editorial de la Libertatea, Cătălin Tolontan, a stârnit o mulțime de controverse în presa din România. El a declarat că a aflat în ziua respectivă că nu va mai lucra la Ringier.

Ce spune conducerea Ringier România

„Conducerea Ringier România anunţă că Libertatea, brand media renumit şi respectat inclusiv dincolo de graniţele ţării, cu o istorie de peste 30 de ani, îşi va îmbogăţi si diversifica oferta de continut digital, în perioada următoare. Acestui demers îi sunt asociate măsuri interne de reducere a costurilor, de natură să contribuie la securizarea unui viitor sustenabil pentru companie, în contextul unei scăderi drastice a vânzărilor editiei tipărite a Libertatea, respectiv cu 64%, comparativ cu anul 2018.

Între timp, veniturile provenite din monetizarea conţinutului digital au ajuns să depăşească veniturile obtinute din print, şi se află pe o traiectorie de creştere. În consecinţă, conducerea Ringier România, de comun acord cu Ringier AG, principalul acţionar, au decis să se angajeze într-o etapă de redefinire a priorităţilor, mutând accentul in zona digitala”, se arată în comunicat.