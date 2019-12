Liviu Tudose îl acuză pe ministrul Justiției că s-a identificat cu Lucian Onea și Mircea Negulescu după inițierea memorandumului privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție.

Procurorul general adjunct a fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție într-un dosar început de procurorul Mircea Negulescu, potrivit luju.ro.

Redăm integral scrisoarea adresată ministrului Justiției:

„Domnule Ministru,

Din alocutiunea dumneavoastra in cadrul sedintei de guvern, am aflat in aceasta seara ca, in ciuda referendumului din vara anului 2019, se preconizeaza modificari ale Legii nr. 304/2004 prin instrumente juridice menite sa evite o dezbatere parlamentara. Se urmareste astfel ca legi organice sa fie modificate peste noapte, la propriu, cu ignorarea totala a unor puncte de vedere semnificative exprimate chiar de catre magistrati si de opinia publica.

Domnule Ministru PREDOIU, in aceasta alocutiune, constat in primul rand ca nu ati spus absolut nimic despre abuzuri si despre necesitatea respectarii drepturilor procesuale, a drepturilor fundamentale ale cetateanului roman, cetatean european.

Asistam, practic, la o repunere in situatia anterioara in care drepturile omului erau considerate un lux, iar justitia se facea pe ‘repede inainte’ si pe ‘bete’ reprezentate de arestari, defilari in catuse si trimiteri in judecata cu orice pret.

Nu ati spus nimic despre sutele de achitari care vin dupa ani si ani de procese si in care vietile oamenilor nu conteaza, pentru ca oamenii sunt considerati ‘bunuri fungibile’.

Ceea ce ma tem ca se doreste prin desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie este, de fapt, ingroparea dosarelor magistratilor care au facut abuzuri abominabile si, nu in ultimul rand, evitarea de a se ajunge la cei care au comandat si comis aceste abuzuri.

Pentru a justifica desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie domnule Ministru ati vorbit, printre altele, despre ‘retrageri de recursuri’ (fiind, de fapt, vorba despre o alta cale de atac, aceea a apelului), in dosare de ‘mare coruptie’.

Mi s-a parut pentru un moment ca parcurgeti un sentiment de jena vorbind despre acest lucru. Sau poate ca nu.

Probabil ca ati avut de indeplinit un ordin, un obiectiv al ‘politicii de guvernare’, pot sa inteleg asta… dar ati avut vreodata o minima curiozitate sa va interesati de ce s-a retras apelul in dosarul in care am fost cercetat si arestat in conditii inumane timp de 113 zile, pentru ca apoi sa fiu achitat pentru inexistenta faptelor? Cunoasteti despre denunturi mincinoase secretizate, marturii false impuse prin constrangere si dictate de catre procurori, adrese intocmite in fals de catre aceeasi procurori si inaintate judecatorilor? Cunoasteti despre acte procesuale cu continut fals? Dar despre fapte inventate si calcarea in picioare a drepturilor procesuale, a unui nivel minim al dreptului la aparare?

Eu cred ca dumneavoastra cunoasteti prea bine aceste aspecte sau cel putin asa ati lasat sa se creada cand v-a ‘picat’ bine, in momentul audierii dumneavoastra de catre Comisiile Parlamentare, anterior numirii in functia de Ministru. Atunci ati afirmat clar ca aveti cunostinta, printre altele, de abuzurile de la Ploiesti si ca va veti respecta juramantul de Ministru, veti face totul pentru ca aceste abuzuri sa nu se repete in Romania.

Astazi, intr-o maniera ce poate parea duplicitara, ati vorbit, ca fals argument al desfiintarii Sectiei, despre retragerea unei cai de atac, referindu-va probabil si la acest dosar devenit emblematic pentru abuzurile pe care le-ati condamnat anterior si amplu dezbatut in presa.

Din pacate, din acest moment, v-ati identificat cu autorii abuzurilor, cu Onea si Portocala si va aflati in primele ore ale unei epoci pe care ati redeschis-o, prin girul dumneavoastra. Acesti pseudo-magistrati cred si spera ca le vor fi acoperite abuzurile sau ca li se va prescrie raspunderea, dar eu, domnule Ministru, un cetatean al Romaniei al carui ministru sunteti, un cetatean purtator al stigmatului de ‘inculpat’, va asigur ca nu va fi asa si ca voi lupta atat cat va fi nevoie pentru ca aceste abuzuri sa fie recunoscute si sanctionate pe masura.

V-am admirat cu ani in urma domnule Ministru (al Ministerului ce se numea pe atunci ‘al drepturilor si libertatilor cetatenesti’) cand ati cerut scuze public unei femei pe nume Visan Viorica, pe care eu, ca procuror, prin demersuri legale am scos-o din inchisoare, unde executase pe nedrept 10 ani.

Ma intreb acum ce anume v-a facut ca intre timp sa va abandonati vechile principii? Trebuie sa treaca inca zece ani pentru ca o persoana aflata vremelnic in functia de ministru al Justitiei, sa exprime regrete mult prea tarzii si (poate!) sincere, pentru abuzurile si nedreptatile comise asupra cetatenilor statului pe care il reprezinta?”.

