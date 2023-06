Victimă a regimului de la Tiraspol, nevoită să părăsească Republica Moldova. Ar fi fost filată 24 din 24 de ore

Cum a părăsit Glijin Republica Moldova

„Nu mă simt în siguranță, în plus, miliția din Transnistria mi-a făcut probleme acasă și mie, și familiei. Au fost la mama acasă și au speriat-o și pe bunica, ea are 90 de ani și au speriat-o. Întrebări aveau, ca să nu mă duc pe teritoriul Republicii Moldova… să mă vadă, să știe unde sunt eu, controlau tot pasul meu. Mă duceam la Camenca, ei: Unde ești? Mă duceam la soacră: unde ești? Mă duceam la câmp, tot cu soția am fost, mă sunau acasă: Unde ai fost?

Plus la asta, ei au pus niște persoane din sat să se uite după mine, unde mă duc, cu cine stau de vorbă… dar s-au găsit persoane mai deștepte care mi-au spus că „e seama că te urmăresc și caută cumva ceva să te închidă înapoi. Am făcut așa că m-am dus la Sănătăuca, la mama la școală, de acolo m-am suit în autobuz spre Chișinău și de la Chișinău m-am suit în autobuz și m-am dus în Europa. Am înțeles că eliberarea asta la ei nu e pe mult timp”, a declarat Glijin într-un interviu pentru portalul zona de securitate.md.

Eliberat din închisoare în urma unui schimb de condamnaţi

Condamnat în regiunea transnistreană pentru „spionaj” și eliberat după doi ani și jumătate de detenție în schimbul eliberării lui Andrei Samonii, unicul milițian transnistrean judecat pe malul drept pentru tortură și răpire de persoane, Adrian a continuat să fie persecutat și după ce a fost lăsat să plece acasă.

Imediat după eliberare, Adrian Glijin a primit asigurări, atât din partea Guvernului, cât și a Parlamentului, că va beneficia de ajutor din partea autorităților de la Chișinău, reabilitare atât fizică, cât și morală, însă aceste promisiuni nu s-au materializat. Astfel, bărbatul nu planifică să se întoarcă în Moldova, până cele două maluri nu vor fi împreună.

Pedeapsa de 13 ani și jumătate i-a fost aplicată, din spusele lui Adrian, pentru că l-ar fi racolat pe pădurarul șef din Camenca, ca cel din urmă să ajute SIS-ul de la Chișinău să aibă legături cu șeful tuturor pădurarilor din regiune. Din cauza că pretinsa pedeapsă aplicată a fost de trădare de patrie dosarul a fost unul secret, iar Adrian nu a avut acces la el, dar nici nu a avut parte măcar de o minimă apărare.