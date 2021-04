Regizorul s-a retras practic pentru a-și întemeia o familie. Cine este femeia care l-a cucerit pe „lupul singuratic” Quentin Tarantino? Detalii necunoscute până acum au ieșit la iveală.

Până acum s-a știut că majoritatea filmelor sale provin din locuri destul de personale. Dar nu a fost niciodată genul de om care să împărtășească multe despre viața sa privată. A dezvăluit lucruri despre el, ocazional. Abia în 2018, când s-a căsătorit, nimeni nu știa prea multe despre viața personală a lui Tarantino. Și cu atât mai puțin despre soția sa.

Deși perechea a intrat într-adevăr în centrul atenției doar când au apărut zvonuri despre căsătoria lor în 2018, înainte de acest moment, ei au fost într-o relație aproape un deceniu, scrie TheThings.com. Cuplul s-a format inițial în 2009. Este de remarcat că pe platoul filmului „Inglourious Basterds”, Quentin a întâlnit-o pe Daniella Pick. Distribuția și echipa filmau în Israel, de unde este Daniella.

Dar cine este Daniella și cu ce-și ocupă viața de zi cu zi? Și ce a făcut ea înainte de a se căsători cu celebrul ei soț? Ei bine, ea a apărut în „Once Upon a Time … In Hollywood”. Nici măcar pe rețelele sociale nu are un profil public. Deși Instagram-ul Daniellei este setat la privat, ea are o biografie care notează că este model și cântăreață.

