Viața pe Marte O fotografie

Viața pe Marte este un mit al mai multor generații. Ieri s-a crezut că prima dovadă a fost surprinsă de Curiosity Rover al NASA atunci când o umbră bizară a fost văzută într-una dintre imagini – alimentând confuzia savanților. Emiratele Arabe Unite (EAU) au făcut istorie după ce sonda Hope a intrat cu succes ieri pe orbita Planetei Roșii. A devenit a cincea entitate care a făcut acest lucru după SUA, Uniunea Sovietică, UE și India, iar oamenii de știință ai acesteia vor începe acum să studieze atmosfera planetei. În acest proces, Hope va trimite imagini de înaltă rezoluție ale planetei – iar cercetătorii cu le vor avea la îndemână pentru a le investiga, în căutarea oricărui lucru neobișnuit.

O memisiune pe Quest TV a dezvăluit în „Fișierele inexplicabile ale NASA” cum Curiosity Rover a ridicat anterior întrebări. „Setul de 17 camere al Rover-ului fotografiază fiecare pas al călătoriei sale, iar NASA le publică sute dintre ele online.„ Dar o imagine dintr-o cameră de navigație dezvăluie ceva complet neașteptat. Fotografia devine virală, iar umbra misterioasă provoacă speculații intense.” Potrivit unora, umbra văzută în imagine arăta conturul unui astronaut.

Autorul, William Birnes a spus: „Pare o figură umană care stă chiar în fața rover-ului surprins pe cameră. Este o imagine foarte, foarte interesantă.” Dar omul de știință planetar Pascal Lee a explicat că „niciun om nu a fost vreodată pe Marte”, adăugând că toate misiunile „sunt robotizate”. Și au apărut alte dovezi care au lovit treoria conspirația. Brad Holschuh, de la Wearable Technology Laboratory de la Universitatea din Minnesota, a declarat că figura remarcată nu purta un costum spațial: „Fiecare costum care a fost dezvoltat vreodată a fost unul care plasează astronautul în interiorul unei bule de gaz. Asta îi face să fie incredibil de imobili. Privind fotografia, astronautul face o mișcare cu brațul care este imposibilă din punct de vedere fizic cu costumele de astăzi”.

Sursa imaginii a fost în cele din urmă clarificată, datorită analistului foto Marc D’Antonio, care a folosit modelarea computerizată pentru a investiga. El a spus în 2019: „Am luat rover-ul, l-am pus acolo unde îi aparține și am așezat Soarele pe cerul unde ar trebui să fie la momentul imortalizării imaginii. Ce am găsit a fost ceva foarte interesant. Când am redat-o, am văzut aceeași imagine – dacă te uiți la fotografia în cauză, se pare că se potrivește. Cred că ne uităm la imaginea Mars Hand Lens Imager.” Mars Hand Lens Imager, cunoscut sub numele de MAHLI, este versiunea rover a lupei. Folosit de geologi, permite sondei să realizeze imagini de aproape ale mineralelor și texturilor de pe suprafețele rocilor.

Deci mai trebuie să așteptăm dovezile științifice ale urmelor de viață pe Marte.