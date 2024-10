Social Viața la bloc. Chiriașii riscă amenzi mare. Regula pe care trebuie să o respecte







Viața la bloc. Chiriașii ar putea avea mari probleme. Există situații în care vecinii se simt deranjați de orice zgomot provenit din apartamentul închiriat și de multe ori fac reclamație. În unele cazuri se ajunge la o înțelegere și nu mai este implicată poliția.

Scandal la bloc

Recent, un chiriaș cu doi copii a spus că vecinii se plâng de zgomotul făcut de cei mici și că nu știe ce să se mai facă. El a cerut sfaturi avocaților pentru că nu reușește să se înțeleagă cu vecinii. „Am o problemă și aș dori un sfat stau în chirie și am doi copii mici băiatul are 5 ani iar fetița 1 an. Vecinii de jos tot fac reclamații că îl aud pe băiat alergând prin apartament. Respect orele de liniște, dar ei vor și ziua să nu audă nimic. Dar asta e, așa e la bloc, zic eu, problema mea este că stau în chirie iar vecina de dedesubt este proprietară şi consideră că noi ar trebui să nu mișcăm în apartament. Doresc să știu ce tipuri de zgomote sunt considerate deranj”, a povestit un chiriaș pe un grup dedicat sfaturilor de la avocați.

Ce i-au recomandat avocații

Un avocat i-a recomandat să discute cu vecinii nemulțumiți și să ajungă la o înțelegere. Dacă nu reușește, avocatul i-a recomandat să se mute: „Spuneți-i că o înțelegeți că e supărată pe cum e construit blocul, că e neplăcut să auzi ce fac vecinii, însă la fel locuiți și dvs. dar pentru că o înțelegeți veți cumpăra un covor mai gros și o rugați-o și pe dumneaei să își fonoizoleze tavanul, așa încât cu ambele eforturi îi va fi bine. Altfel, nu aveți cum schimba lucrurile, un singur covor, oricât de gros, nu poate rezolva problema, trebuie să facă și ea un efort. Cam așa îi spuneți. Eventual îi lașați un bilet în ușă”.

Amenzi mari la bloc

Legislația în vigoare stabilește orele de liniște, dar există cazuri în care asociațiile de locatari adaugă reguli în plus. Potrivit Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, tulburarea liniștii locatarilor prin producerea de zgomote sau larmă între orele 22:00-8:00 şi 13:00-14:00 poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 500 și 1.500 de lei, în funcție de intensitatea și frecvența deranjului. Pentru zgomote putenice și larmă în blocurile de locuințe sau chiar la casă, chiar și în afara orelor reglementate special, amenda este între 200 și 1.000 de lei.