Actorul de la Hollywood în vârstă de 56 de ani a fost hipnotizat de frumoasa brunetă atunci când a văzut-o pentru prima dată în august 2019.

Brad Pitt a intrat în restaurantul Borchardt și a făcut cunoștință cu proprietarul său extraordinar Roland Mary în 2009, când filma în Germania pentru filmul lui Quentin Tarantino, Inglorious Basterds.

Brad Pitt și-a întâlnit iubita în timp ce sărbătorea unul dintre filmele sale

El s-a întors la restaurantul din centrul orașului după 10 ani, în august anul trecut, când promova cel mai recent film al lui Quentin Tarantino, Once Upon A Time in Hollywood, alături de legendarul Leonardo Di Caprio (foto) și Margot Robbie.

Tocmai în noaptea aceea din august a anului trecut a întâlnit-o pe Nicole, care seamănă izbitor cu fosta sa soție Angelina Jolie când era tânără.

Modelul a fost în LA câteva săptămâni mai târziu pentru o ședință foto și s-a întâlnit cu Brad. Celebrul actor și Nicole Poturalski sunt acum un cuplu îndrăgostit și în prezent se află în vacanță, la Chateau Miraval, în sudul Franței.

„Brad Pitt a întâlnit-o pentru prima oară pe Nicole Poturalski în august anul trecut la Borchardt, care este restaurantul soțului ei Roland. Brad Pitt vine de ani buni la Borchardt. Îl cunoaște pe Roland și Nicole se afla la restaurant când a venit să își sărbătorească noul film.

Fiind model, Nicole călătorește mult și s-a întâlnit cu Brad Pitt în timp ce era în LA pentru muncă”, a declarat o prietenă apropiată de Nicole. Și s-a produs chimia între ei.

Restaurantul vedetelor din Berlin

Nu este o surpriză faptul că Brad Pitt ar fi ales să sărbătorească filmul Once Upon A Time In Hollywood la restaurantul Borchardt. Restaurantul a devenit un punct de reper pe scena afacerilor din Berlin. Cafeneaua și restaurantul, care datează din 1853, sunt populare în rândul celebrităților care vizitează capitala Germaniei.

Președintele american Barack Obama și liderul german Angela Merkel au luat masa acolo. Alte prezențe notabile îi includ pe George Clooney, Madonna, Natalie Portman și Harvey Weinstein, informează retetesivedete.ro