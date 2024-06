International Veteranii de la Area 52 acuză diverse afecțiuni







Tonopah Test Range (TTR), cunoscută și sub numele de „Area 52”, este o bază extrem de secretă, administrată în comun de Departamentul Energiei și Departamentul Apărării din SUA.

Ce este Area 52

Construită în 1957, activitățile desfășurate aici sunt top-secret, iar guvernul SUA nu recunoaște public care este, exact, misiunea sa.

Potrivit unor veterani ai Forțelor Aeriene ale SUA, care au lucrat la bază în ultima parte a Războiului Rece, activitățile desfășurate la Area 52 au cauzat multor oameni boli cronice, care le pun în pericol viața. Cu toate acestea, guvernul refuză să le recunoască stagiul militar efectuat, ceea ce înseamnă că nu au primit ajutorul financiar și medical.

Mark Ely, un fost tehnician al Forțelor Aeriene, a lucrat la Area 52 la mijlocul anilor 1980, având sarcina de a inspecta avioanele de luptă sovietice care fuseseră „obținute în secret” de armata SUA. Într-un interviu pentru CBS News, el a spus că activitățile desfășurate erau atât de secrete încât a fost obligat să semneze un acord de confidențialitate (NDA).

Pe parcursul Războiului Rece, guvernul a efectuat teste nucleare lângă bază, răspândind materiale radioactive în întreaga zonă înconjurătoare. Deși o evaluare din 1975 a arătat o abundență de materiale toxice în zonă, oficialii au susținut că ar fi „împotriva interesului național” să oprească desfășurarea testelor, deoarece „costurile... sunt mici și rezonabile pentru beneficiile obținute.”

„Nu poți vedea radiațiile ionizante”

Aceste experimente au avut un impact de durată asupra vieții lui Ely. „Mi-a afectat plămânii. Am avut chisturi pe ficat... am început să am lipomuri, tumori în corp pe care a trebuit să le îndepărtez. Mucoasa vezicii urinare mi-a fost deteriorată,” a spus el pentru CBS News.

Un veteran al Forțelor Aeriene, Dave Crete, a servit într-o unitate de poliție militară la Area 52 din 1983 până în 1987.

Și el a suferit probleme de sănătate (o tumoare în spate și bronșită cronică) și a petrecut ultimii opt ani căutând alți foști membri ai serviciului care au experimentat probleme medicale similare.

„Nu poți vedea radiațiile ionizante,” a spus el pentru Las Vegas Review Journal în 2023. „Particula alfa este microscopică, deci nimeni nu o poate vedea... Nu știi că este acolo. Era în praful pe care îl respiri, în apa pe care o bei. Era în mâncarea ta ce era gătită.”

A adăugat în interviul său pentru CBS News: „Guvernul a spus că a securizat zona pentru a nu mai răspândi contaminarea. Modul în care au securizat-o a fost cu un gard de sârmă ghimpată. Acum, nu am un doctorat în fizică, dar un gard de sârmă ghimpată nu va face asta.”

Veteranii de la Area 52 se plâng de boli

Majoritatea veteranilor reușesc să obțină asistență medicală pentru problemele de sănătate rezultate în urma misiunii lor, dar Ely, Crete și alții staționați la Area 52 nu au reușit. În cazul lor, este din cauza că misiunile la bază nu au fost incluse în dosarele lor – nu pot dovedi concret că au servit ca militari acolo.

Ce face situația și mai frustrantă pentru acești veterani este că oficialii guvernamentali din Departamentul Energiei au reușit să acceseze fonduri de ajutor în valoare de 25,7 miliarde de dolari.

„Susținerea interesului național a fost mai importantă decât propria mea viață,” a spus Ely pentru CBS News. „Există un slogan pe care oamenii îl spun adesea: Negi până mori. Este cam adevărat în cazul de față.”

Sperând să tragă guvernul la răspundere și să obțină ajutorul meritat pentru veterani ca el, Crete a intentat un proces în august 2023 împreună cu Pomp Braswell. „Pentru că nu suntem recunoscuți ca fiind soldați ce și-au făcut datoria, avem oameni care mor, lăsând copii și soții fără beneficii” a explicat el.