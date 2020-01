Cotele acordate de bookmakeri pentru câștigarea trofeului de la Australian Open s-au schimbat simțitor, după ce, vineri, două mari favorite, Serena Williams și Naomi Osaka, au fost eliminate în turul al 3-lea.

În aceste condiții, Simona Halep are o cotă de 7.00 pentru a cuceri primul turneu de Mare Șlem al anului și este la egalitate cu Petra Kvitova (Cehia). Marea favorită este australianca Ashleigh Barty (1 WTA), cu cota 3.00, urmată de Karolina Pliskova (Cehia, 5.00).Cori Gauff, revelația în vârstă de 15 an, are cota 10.00.

Simona Halep va juca, sâmbătă dimineața, în turul al 3-lea de la Melbourne, împotriva kazahei Yulia Putintseva, 38 WTA.

