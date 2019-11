În vârstă de 20 de ani, Andrei Chindriș ar putea ajunge la FCSB, însă pentru o sumă mult mai mare. Marius Croitoru, antrenorul moldovenilor a dezvăluit faptul că fundașul central a acceptat prelungirea contractului și totodată, un salariu majorat.

Andrei Chindriș, comparat cu Gică Popescu

„Dacă vine şi are o ofertă de nerefuzat, nu mă pot opune. Dar mie, domnul Iftime mi-a promis atunci când am semnat şi am preluat funcţia de antrenor, că în acest an vom încerca sa construim o echipă. Ca profil, îl asemăn mult cu Gică Popescu (n.r. pe Chindriș), dar păstrând proporţiile, pentru că Gică Popescu e inegalabil. A semnat mărire de salariu şi mărire de contract, prelungire”, a declarat Marius Croitoru la Telekom Sport.

Andrei Chindriș a semnat cu FC Botoșani în 2017, iar în cariera sa a mai evoluat sub formă de împrumut la Academica Clinceni și la CS Știința Miroslava. În actuala ediție a Ligii 1 a evoluat 11 partide în 14 etape.

