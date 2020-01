Numeroase publicaţii de specialitate au indicat 2022 ca anul în care responsabilii HBO vor lansa acest prequel, deşi nu au putut oferi mai multe detalii.

Echipa s-a reunit pentru a pune la punct povestea. Presupun că va fi difuzat în anul 2022, a declarat Bloys revistei Variety.

House of the Dragon va fi primul serial derivat din Game of Thrones şi se va axa asupra Casei Targaryen şi asupra unor întâmplări petrecute cu 300 de ani înainte de povestirea originală. Această nouă producţie a fost creată de George R.R. Martin, autorul romanelor fantasy pe care se bazează Game of Thrones, şi de Ryan Condal, creatorul serialului Colony.

În urmă cu câteva luni, HBO a anulat planurile cu privire la un alt serial derivat din Game of Thrones, în care ar fi jucat Naomi Watts, după ce episodul-pilot nu i-a convins pe responsabilii postului să continue producţia într-un eventual serial.

În cazul House of the Dragon, canalul a decis să dea direct undă verde serialului fără să mai fie nevoie de un episod-pilot.

