RCS-RDS a anunţat o modificare majoră în abonamente românii care au internet. Reţeaua 5G le dă posibilitatea acestora să beneficieze de un trafic mai mare.

RCS-RDS a anunţat oficial noile schimbări adresate românilor. Conform informaţiilor furnizate de grupul de telecomunicaţii, clienţii Digi Mobil au primit veşti bune. Principala noutate disponibilă pentru clienţii Digi Mobil face referire la reţeaua 5G. Concret, românii care aleg să folosească noua reţea vor primi o creştere a volumului de trafic de date de la 50 GB, cât era până acum, la 80 GB!

Modificarea majoră în abonamentele de internet este completată de o altă opţiune pe care clienţii o vor avea la dispoziţie: pot achiziţiona mai mult trafic de internet cu 2 euro pe lună, fără TVA, dar fără a depăşi limita de 30 GB (până la 10 GB în reţeaua 3G şi restul în 4G şi/sau 5G). Noutăţile nu se opresc aici, iar cei care vor consuma mai mult trafic decât au prevăzut în abonamente primesc, drept bonus, o creştere a vitezei de download.

Potrivit comunicatului Digi Mobil, „Abonatii Digi Mobil 5G beneficiaza de noi facilitati la utilizarea datelor mobile. Pragul pentru traficul la viteza normala in reteaua 5G a fost majorat de la 50 GB/luna la 80 GB/luna*. De asemenea, dupa acest prag, viteza de download se va modifica lunar pana la 256 Kbps (in loc de 128 Kbps) si viteza de upload pana la 128 Kbps (in loc de 64 Kbps), indiferent de pachetul de trafic si tehnologia in care a fost realizat”.

