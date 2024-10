Social Vești bune pentru iubitorii de literatură și teatru. Unde își pot petrece weekendul







Iubitorii de literatură și teatru au la dispoziție mai multe variante pentru a-și petrece finalul de săptămână. În prezent, în Capitală se desfășoară Festivalul Naţional de Teatru de la Bucureşti (FNT). La Iași, aceștia pot lua parte la Festivalul Internaţional de Literatură şi Traducere Iaşi (FILIT), care a ajuns la a XII-a ediţie.

Festivalul Național de Teatru, în plină desfășurare

În perioada 18-27 octombrie 2024 este în derulare Festivalul Naţional de Teatru de la Bucureşti (FNT). Acesta reuneşte atât spectacole de teatru invitate din ţară şi din străinătate, cât şi lansări de carte sau spectacole-lectură, potrivit organizatorilor.

De asemenea, la Iași sre loc Festivalul Internaţional de Literatură şi Traducere Iaşi (FILIT). Acesta se va încheia pe 27 octombrie 2024. Timp de cinci zile, în cadrul FILIT, au loc zeci de evenimente, într-o gamă largă de manifestări: întâlniri literare cu vedete ale scenei literare mondiale, nopţi albe ale poeziei şi muzicii, ateliere şi mese rotunde profesionale, concerte, lecturi şi evenimente, informează site-ul www.filit-iasi.ro.

Program la început de weekend

Vineri, 25 octombrie, vor putea fi întâlniţi, la Iaşi, laureatul Nobel pentru literatură în 2021, scriitorul Abdulrazak Gurnah (Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri", ora 20.00), scriitorul Liviu Antonesei, traducătorul olandez Jan Willem Bos, translatorul norvegian Steinar Lone, scriitorul Radu Vancu, profesorul universitar Ion Bogdan Lefter, scriitorul Cosmin Perţa, scriitoarea Raluca Nagy, profesorul universitar Ioan Stanomir, scriitorul Marin Mălaicu-Hondrari, scriitorul Adrian Alui Gheorghe, scriitoarea Luminiţa Corneanu, scriitorul Augustin Cupşa, scriitorul Cristian Teodorescu. Între orele 22.00 şi 4.00 are loc evenimentul "Noaptea albă a poeziei - maraton de lecturi publice", la care vor participa numeroşi scriitori români contemporani.

Sâmbătă, 26 octombrie, au loc ateliere de poezie, ateliere de traducere, precum şi numeroase dezbateri, între care: "Negruzzi pe alb: Traducerea literară şi destinul României în comunism" (invitat: Sean Cotter; orele 12.30-13.13); "Mai este nevoie de intelectual ca om al Cetăţii?" (invitaţi: scriitoarea Luminiţa Corneanu şi profesorii universitari Ion Bogdan Lefter şi Ioan Stanomir; orele 14.00-15.30, Casa FILIT) etc.

Festivalul de Literatură. Ce opțiuni au cei care vor fi prezenți în weekend

Între evenimentele ce au loc duminică, 27 octombrie, se numără: un atelier de public speaking şi storytelling pentru copii şi adolescenţi (orele 11.00-12.30, Muzeul "Mihai Codreanu"); evenimentul "Scriitori în Centru", cu Péter Demény, Gelu Diaconu, George Cornilă (orele 12.00-13.30). Între orele 18.00-21.00, are loc evenimentul "Serile FILIT", la Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri", cu decernarea Premiului Institutului Cultural Român pentru cea mai bună traducere a unei cărţi din limba română în anul 2023, precum şi decernarea Premiului liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte a anului 2023.

În perioada 18-27 octombrie 2024 este în derulare Festivalul Naţional de Teatru de la Bucureşti (FNT), ce reuneşte atât spectacole de teatru invitate din ţară şi din străinătate, cât şi lansări de carte sau spectacole-lectură.

Lansări de carte

Sâmbătă, 26 octombrie, au loc mai multe lansări de carte, sub egida "Maratonul lansărilor de carte". Astfel, la ora 11.30, la Librăria Cărtureşti Modul, are loc lansarea de către Alexandrina Halic a volumului "Lumea magica a radioului". În aceeaşi zi, la ora 11.00, la Piaţa de Cultură, are loc lansarea proiectului de cercetare "Arhiva feministă de teatru FEM100". Are loc, de asemenea, la ora 11.00, la Librăria Cărtureşti Modul, lansarea volumului "Din. Spre. 35 de ani de tranziţie în teatrul.ro", coordonat de de Oltiţa Cîntec. Toate lansările au intrarea liberă.

Duminică, 27 octombrie, continuă cu evenimente de lansare, sub egida "Maratonul lansărilor de carte": "Ciulei şi spectrul Tatălui. O psihobiografie", de Anca Haţiegan, Librăria Cărtureşti Modul, ora 11.30; "Crin Teodorescu. Învinsul învingător", de Radu Crăciun, Librăria Cărtureşti Modul, ora 14.00; "Priveşte-te în oglindă!", de Eugen Rotaru, Librăria Cărtureşti Modul, ora 14.30; "Moştenirea Medeei. 4 piese de teatru", de Radu Popescu, Librăria Cărtureşti Modul, ora: 14.30 etc. Dintre spectacolele de teatru ce au loc la 27 octombrie, în cadrul FNT, amintim: "Pericles", de William Shakespeare, r. Dálnoky Réka, Teatrul Naţional "I.L. Caragiale, ora 20.00; "Oedip", de Robert Icke, după Sofocle, Teatrul Bulandra, ora 18.00; "Caracatiţa", regia Catinca Drăgănescu, Teatrul Masca, ora 18.00 etc. Programul complet poate fi accesat pe site-ul https://fnt.ro/2024/program-20-oct/.

Ediţia a 34-a a Festivalului Naţional de Teatru, desfăşurată sub semnul "Dramaturgilor posibilului", continuă în 2024 cu deplasarea de accent de pe ideea de selecţie pe cea de curatoriat, practicată deja în anii precedenţi. Astfel, spectacolele care sunt prezentate anul acesta la Bucureşti nu alcătuiesc o "vitrină" a teatrului românesc din stagiunea 2023-2024, ci reprezintă, mai degrabă, opţiuni rezultate în urma unor criterii curatoriale, scrie https://fnt.ro/.

Eveniment la Muzeul Satului

Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" din Bucureşti organizează tradiţionalul Târg de Sfântul Dumitru în perioada 26-27 octombrie. Vizitatorii sunt aşteptaţi la târg, organizat cu ocazia prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, şi Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor, conform unui comunicat al Muzeului.

Sâmbătă, 26 octombrie, de la ora 9.00, la Biserica Turea, va avea loc Sfânta Liturghie şi tot aici vor putea fi ascultaţi membrii Grupului psaltic Tronos al Patriarhiei Române.

În cele două zile ale târgului, începând cu ora 13.00, Scena "Dumitra" va găzdui numeroşi interpreţi şi ansambluri de muzică tradiţională, prezentator fiind actorul Alexandru Nicolae Mihai. În curţile gospodăriilor, meşterii populari vă vor aştepta cu produse tradiţionale diverse.