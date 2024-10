Social Începe Festivalul Naţional de Teatru: „Dramaturgiile Posibilului”. Programul evenimentului







Începe Festivalul Naţional de Teatru.Ediţia a 34-a a Festivalului Naţional de Teatru se va ține între 18 şi 27 octombrie, sub semnul „Dramaturgiile Posibilului”. În competiție sunt 31 de spectacole din ţară şi cinci producţii invitate din străinătate.

Echipa curatorială a Festivalului Naţional de Teatru, formată din Mihaela Michailov, Călin Ciobotari şi Ionuţ Sociu, a vizionat peste 250 de spectacole din România, Republica Moldova, Austria, Belgia, Elveţia, Franţa, Germania, Irlanda, Polonia, Portugalia, Serbia.

Spectacolul-concert Cári Tibor & Folktronica Orchestra va deschide ediţia din acest an, la ora 20.30, la sala Studio a Teatrului Naţional "I.L. Caragiale". "Antologia dispariţiei" - scenariu şi regie Radu Afrim; "A douăsprezecea noapte" de William Shakespeare, regia Andrei Şerban; "Hedda Gabler" de Henrik Ibsen, regia Thomas Ostermeier; "Hamlet" de William Shakespeare, regie artistică şi adaptare scenică Declan Donnellan; "Neînţelegerea" de Albert Camus, regie Bobi Pricop au fost selectate.

Cinci spectacole invitate din străinătate

Cele cinci spectacole invitate din străinătate sunt: "Dance me!" producţie She She Pop şi co-producători HAU Hebbel am Ufer Berlin, Kampnagel Hamburg, Kunstler innenhaus Mousonturm, FFT Dusseldorf, HELLERAU - Europaisches Zentrum der Kunste; "Lippy" producţie Dead Centre; "Meme" co-producţie Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles), Kaaitheater (Bruxelles), Wiener Festwochen (Viena), HAU Hebbel am Ufer (Berlin), De Grote Post (Oostende), Théâtre de la Bastille (Paris), Festival d'Automne a Paris; "Poveştile bunicilor şoptite fiicelor de mamele lor" - Teatrul Contemporan din Szczecin, Polonia; şi, în cadrul Sezonului Româno-Polonez, "Ultimele zile ale Elenei şi lui Nicolae Ceauşescu", producţie Teatr Polski Bydgoszcz.

Spectacole și ateliere dedicate tinerilor

Ediţia 34 propune publicului modulul Spectacole-lectură, care valorizează formule dramaturgice variate, în acord cu transformările lumii de azi, prin propunerea unor texte din Germania, Spania, Portugalia şi România. Regia este semnată de regizoare şi regizori tineri, sub îndrumarea lui Bobi Pricop. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Spectacolele vor fi urmate de discuţii cu publicul, alături de echipă şi un invitat special.

Un alt modul de spectacole şi ateliere dedicate tinerilor, FNT educaţional", include spectacole precum: "Amintiri din copilărie", după Ion Creangă, regie Dan Tudor, producţie a Teatrului Ion Creangă Bucureşti; "Bujor", text Doru Vătavului, regie Leta Popescu, producţie a Teatrului Dramatic "Fani Tardini" din Galaţi; "Caliban şi Vrăjitoarea", text şi regie Mihaela Drăgan, producţie Giuvlipen şi Teatrul "Marin Sorescu" din Craiova; "Cu avionul printre stele", text şi regie Beatrice Iordan, producţie a Teatrului Luceafărul din Iaşi, "Matilda", după Roald Dahl, producţie a Operei Comice pentru Copii din Bucureşti; "(R)Evoluţie. Ghid de supravieţuire în secolul XXI", text Yael Ronen şi Dimitrij Schaad, regie Radu Nica, producţie a Teatrului Excelsior din Bucureşti. Acestea sunt prezentate în regim de matineu.