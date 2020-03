Cerul va rămâme variabil, cu nori îndeosebi în prima parte a intervalului în regiunile vestice și parțial în cele sudice, unde cu totul izolat vor fi precipitații mai ales sub formă de ploaie. În zona montană se vor semnala local precipitații slabe, mixte și posibil polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales pe parcursul zilei la munte, în sudul și sud-estul teritoriului, local în centru și în nord-vest și izolat în rest (rafale în general între 45 și 60 km/h, iar la munte, la altitudini mari de peste 90…100 km/h/Temperaturile maxime vor fi cuprins între 5 și 16 grade, iar cele minime se vor situa între -5 în estul Transilvaniei și 7 grade pe litoral.

Și în Bucuresti, vremea se va încălzi, cu înnorări trecătoare. Vântul va avea intensificări, cu viteze mai mari în prima parte a intervalului, când la rafală se vor atinge viteze de până la 55…60 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 13 grade, iar cea minimă va fi de 4-5 grade.

Maximele vor ajunge la 14 grade in Moldova, 16 in Maramures, 15 in Crisana, 16 in Transilvania, 12 in Banat, 13 in Oltenia, 15 in Muntenia si 13 grade in Dobrogea.

