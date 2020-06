Celebra competiție de la Flushing Meadows se va desfășura în locul obișnuit, deși organziatorii turneului US Open au luat în calcul și variantele Orlando sau Indian Wells, în cazul în care New York nu va putea să rămână gazda întrecerii. Totuși, oficialii US Open au dat asigurări că nu există niciun pericol pentru ca marele turneu să nu se poată ține.

Așadar, ultima competiție de Grand Slam din 2020 se va desfășura la data stabilită, adică 24 august – 6 septembrie, în complexul de la Flushing Meadows. Aminitim că principalele două are de la Flushing Meadows, Arthur Ashe și Louis Armstrong, au fost folosite ca spitale de campanie pe perioada pandemiei sau ca loc unde s-a împărțit hrană pentru 25.000 de oameni rămași fără posibilitatea de a-și procura cele necesare.

Însă, participații la US Open 2020 vor trebui să respecte anumite reguli stricte. Cum pandemia cauzată de noul coronavirus încă nu a trecut, US Open se va juca, în premieră, fără spectatori! În ceea ce privește jucătorii veniți de pe alte continente, aceștia rebuie să se deplaseze cu ajutorul unui charter, care să aibă la bord un număr cât mai mic de persoane.

De asemenea, participanții vor fi găzduiți în același hotel, în Manhattan, care va fi ales ulterior de organizatori. Sportivii vor fi testați de Covid-19înainte de a pleca din țara lor, precum li se va lua zilnic temperatura și vor putea pătrunde în vestiarele de la Flushing Meadows numai pentru desfășurarea meciurilor.

Se ia în calcul și scurtarea partidelor în proba masculină, cel mai bun din două sau trei seturi.

Simona Halep a ținut să facă precizări și despre US Open, unde tenismena „tricoloră” nu a sclipit în cariera sa. Excepție a fost în 2015, atunci când campioana noastră a ajuns până în semifinale la Flushing Meadows, acolo unde a cedat în fața italiencei Flavia Pennetta.

„De US Open pot să spun că nu prea joc bine la final de an. Pentru mine, sezonul de zgură e foarte important. Am câștigat Madridul în doi ani, am făcut finale la Roma, vreo două-trei și pot să zic că energia mea se duce în jos după Roland Garros – Wimbledon, de aceea nu reușesc la US Open să fiu foarte puternică”, a mai spus Simona Halep, pentru BT Talks.