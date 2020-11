Florin Cîțu etichetează, la RFI, PSD drept ”partidul taxelor și al furtului” și precizează că Executivul nu va introduce taxe anul viitor și nici nu va reduce salarii, așa cum acuză social-democrații.

Ministrul de Finanțe spune că programul de guvernare pe care îl prezintă PNL este unul pragmatic: ”Din punctul meu de vedere, este un program care vine să susțină dezvoltarea României, dezvoltare care a tot fost amânată și cineva trebuia să și-o assume (…).

Ce spunem noi acolo în programul de guvernare vom și face. Este un program pragmatic, dar este un program care asigură dezvoltarea României. Are obiective ambițioase, dar nu intrăm într-un concurs de mesaje populiste cu competitorii noștri (…). Este un program de guvernare care nu promite marea și sarea pentru români, dar promite lucruri pe care le vom face și putem să le facem”.

Întrebat dacă vor fi salarii reduse anul viitor, așa cum acuză PSD, ministrul de Finanțe a răspuns: ”Nu, din contră. Și nu vom introduce nici taxe. Vedeți cinismul acestor oameni și până unde duce disperarea și propaganda. Anul acesta, în 2020, am redus taxe, noi suntem Guvernul care a eliminat tot ce a introdus PSD în ultimii 3 ani de zile (…) Mai mult, ca să vedeți cât sunt de mincinoși, noi am scos taxele, am eliminat Ordonanța 114, ei au atacat la CCR eliminarea taxelor (…)”.

Întrebat de unde va face totuși Guvernul rost de bani, ținând cont că economia funcționează pe avarie, din cauza pandemiei, ministrul a replicat: ”Eu zic că lucrurile nu mai sunt la fel de negre, așa cum erau acum câteva luni de zile, în martie, aprilie, mai, iunie. Am trecut cu bine peste acest an, am reușit să finanțăm deficitul fără să apelăm la niciuna dintre instituțiile internaționale”.

Am scăpat de FMI

Întrebat dacă România va apela la FMI, ministrul a răspuns negativ: ”În nici un caz. Am trecut prin acest an, am finanțat acest deficit, avem încrederea investitorilor străini, avem încrederea piețelor, nu avem nevoie de nici o discuție cu FMI pe acest subiect (…) Este primul Guvern din istoria noastră modernă care reușește să finanțeze un astfel de deficit doar din piața financiară. Nu avem nevoie de finanțare de la instituții, pentru a acoperi necesarul de finanțare. Mai mult, lăsăm acest an un buffer record pentru nevoile din perioada următoare”.