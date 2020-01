Călin Popescu Tăriceanu urmează să fie informat oficial de procurori că are calitatea de suspect într-un dosar de abuz în serviciu, în legătură cu mandatul de senator al lui Cristian Marciu.

Liderul ALDE a fost citat, miercuri după amiază, la Parchetul General, au precizat surse judiciare pentru G4Media.ro. Fostul președinte al Senatului a anunțat, încă de acum o săptămână, că a fost înștiințat despre acest nou dosar penal.

„De ziua mea am primit un plic – anul ăsta – de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi surpriză: Am primit înştiinţarea că sunt suspect într-un dosar penal pentru abuz în funcţie. Am început să fac legături, despre ce bănuiesc că este vorba. E vorba despre dosarul care vizează un senator, dosarul de incompatibilitate pe care-l are acest senator”, a declarat Tariceanu, pe 21 ianuarie, la Realitatea Plus.

Tăriceanu a mai spus că dosarul vizează faptul că, în calitate de preşedinte al Senatului, nu a pus capăt mandatului acelui senator care ar fi în incompatibilitate.

Dosarul l-ar viza atât pe fostul preşedinte al Senatului, Călin Popescu Tăriceanu (ALDE), cît şi pe senatorul PSD de Giurgiu, Cristian Marciu.

Senatorul Marciu a fost declarat incompatibil de către Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) în martie 2015, prin decizie definitivă, pe motiv că a făcut afaceri cu Consiliul Judetean Girgiu, în perioada 2008-2012, atunci când era consilier județean. După condamnare, Marciu trebuia să piardă de îndată orice funcție publică și să nu mai poată ocupa o alta, vreme de 3 ani.

În martie 2017, la 2 ani de la rămânerea definitivă a deciziei judecătorești, ANI a cerut Senatului să constate încetarea calității de senator a lui Cristian Marciu. Cu toate acestea, Cristian Marciu este în continuare senator PSD.

Prin urmare, senatorul Marciu ar putea fi pasibil de uzurpare de calități oficiale (articolul 258 Cod penal).

Fostul președinte al Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, este acuzat că ar fi refuzat vreme de doi ani și jumătate – între data cererii ANI (6 martie 2017) și data demisiei sale de la conducerea Senatului (2 septembrie 2019) – să pună în aplicare decizia Justiției.

Contactat de G4media.ro, Călin Popescu Tăriceanu a explicat că Biroul Permanent al Senatului a decis pe 4 februarie 2019 să trimită solicitarea Agenției Naționale de Integritate Comisiei juridice a Senatului.

Te-ar putea interesa și: