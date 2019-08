„Eternals” este un lungmetraj cu supereroi din franciza Marvel, în care actorul va juca alături de Angelina Jolie și Salma Hayek. În acest nou film, Kit Harington se alătură colegului său din celebrul serial produs de HBO Richard Madden.

Din distribuţia filmului, programat pentru lansare în noiembrie 2020, mai fac parte Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh şi Don Lee.

Anunţul a fost făcut la convenţia D23, organizată de Walt Disney Co. în Anaheim, în sudul Californiei.

The Guardian anunță că „Eternals” este o poveste creată de artistul de benzi desenate Jack Kirby în 1976. Acțiunea acesteia este plasată cu milioane de ani în urmă, când un grup de ființe cosmice cunoscute ca „Celeștii/ The Celestials” a făcut experimente asupra oamenilor pentru a crea indivizi cu superputeri cunoscuți ca „Eternii/ The Eternals.” Acțiunile lor au declanșat un război cu personajele negative ale poveștii, cunoscuți ca „Devianții/ Deviants”.

Cele două tabere s-au luptat de-a lungul istoriei. Grupul „The Eternals” a avut confruntări cu zei din mitologia greacă, cea romană și cea nordică înainte de a părăsi Pământul cu scopul de explora stelele.

Filmul va fi regizat de Chloe Zhao, care a lucrat la peliculele „The Rider” și „Songs My Brothers Taught Me”. Scenariul este semnat de Matthew și Ryan Firpo, iar directorul studiourilor Marvel, Kevin Feige, va fi responsabil de producție.

