Pelicula de patru ore din 1939 este considerată de unii istorici drept un instrument de revizionism sudist şi că prezintă o versiune romantică a sclaviei. Conducerea HBO a anunţat că filmul înfăţişează prejudecăţi rasiale comune în societatea americană. Va fi redifuzat curând, dar numai cu o contextualizare care să situeze lungmetrajul în epoca sa.

Filmul „Pe aripile vântului” a fost retras de pe platforma HBO Max, în pline proteste împotriva rasismului și a violenței polițienești care vizează afro-americanii din Statele Unite. De asemenea, comedia „Little Britain” a fost retrasă de la BBC iPlayer, Netflix și BritBox.

Lungmetrajul de patru ore prezintă în special o versiune romantică a Sudului și o viziune foarte îndulcită a sclaviei, servitorii fiind mulțumiți de statutul lor și tratați ca angajați obișnuiți.

„Pe aripile vântului” rămâne în topul celor mai mari clasamente de film – 3,44 miliarde de dolari. „Lungmetrajul este produsul vremii sale și prezintă prejudecățile rasiste comune în societatea americană”, a declarat marți un purtător de cuvânt al HBO unde a explicat decizia de a retrage celebrul film cu 8 premii Oscar.

Pentru HBO Max, păstrarea acestui film în catalogul său „fără explicații și fără a denunța această reprezentare ar fi iresponsabil”. Platforma intenționează să difuzeze filmul online, dar cu o contextualizare care să situeze lungmetrajul în epoca sa.

Filmul este disponibil pe alte platforme, în special pe Amazon

De asemenea, comedia „Little Britain”. a fost retrasă de pe platforma BBC iPlayer, Netflix și BritBox din cauza criticilor unor personaje.

Netflix a retras, vineri, serialul cu Matt Lucas şi David Walliams, împreună cu o altă comedie: „Come Fly With Me”.

BBC și Britbox au renunțat la „Little Britain” luni. Ambele platforme au spus că „timpurile s-au schimbat” de la prima apariţie a serialului. Ambele filme includ scene în care actorii prezintă personaje din medii etnice diferite, informează time24.