Veste șoc în televiziune! O vedetă PRO TV şi-a dat demisia şi pleacă din țară! Motivul din spatele deciziei

Magda Pălimariu a luat decizia de a se muta împreună cu soțul său, Ionuț Eriksen, în Norvegia, potrivit viva.ro.

Jurnalista Magda Pălimariu s-a căsătorit în secret

În luna august a anului 2021, Magda și Ionuț Eriksen s-au hotărât să devină o familie, nunta celor doi fiind una restrânsă. Mai mult, abia după ceremonie a ales Magda Pălimariu să dezvăluie identitatea bărbatului din viața sa.

Dat fiind că soțul său trăiește în Norvegia, Magda a decis să se mute și ea acolo, pentru a petrece mai mult timp cu partenerul de viață.

„Trăim şi acolo. Îmi place foarte mult, este o a doua casă pentru noi şi, aşa cum am mai spus, îmi place mult în Oslo şi împrejurimi. Pot să stau la malul mării, iar la 10 – 15 minute pot merge să schiez, în Holmenkollen. Norvegia este o ţară deosebită, cu multe atracţii turistice şi locuri care merită vizitate, cum ar fi fiordurile. Iarna este o minunăţie să poţi sta în igluuri şi să vezi Aurora Boreală”, declară frumoasa jurnalistă.

Soțul Magdei Pălimariu, Ionuț Eriksen, a plecat în Grecia când avea doar 16 ani, iar mai apoi a urmat studii universitare în capitala Norvegiei și un masterat în Marea Britanie, iar din anul 2005 devenea controlor financiar la firma DHL. În prezent, Ionuț Eriksen este președintele Camerei de Comerț din Norvegia.

Prima căsătorie a ținut doar un an

Prima căsătorie a Magdei Pălimariu a fost cu un bărbat rămas misterios, și a avut loc după o relație de cinci ani, însă nu a durat decât un an, după cum a mărturisit chiar prezentatoarea TV.

„Relația cu fostul meu soț a durat cinci ani, iar căsătoria noastră a durat un an. Nu mi se pare că este o perioadă foarte scurtă și nu cred că ceilalți patru ani petrecuți împreună se anulează în favoarea unui an în care am fost căsătoriți cu acte. A fost o relație extraordinară”, spunea Magda Pălimariu, într-un interviu din 2017, pentru publicația Click.

După divorț, Magda Pălimariu a avut o relație cu Sorin Mierlea, președintele InfoCons, o asociaţie de protecţie a consumatorilor. Cei doi au fost împreună o perioadă însemnată de timp, însă relația nu a mers, astfel că drumurile celor doi s-au separat.

Magda Pălimariu s-a iubit în trecut și cu unul dintre membrii trupei Simplu, celebrul Piticu. Timp de 4 ani au fost împreună şi chiar când lumea se gândea că îi va vedea la altar, aceştia au anunţat că se despart.