Mult așteptatele majorări ale alocațiilor și pensiilor ar putea să se lase așteptate. Anunțul a fost făcut, astăzi, de președintele Klaus Iohannis, care a afirmat că situația economică a țării nu arată prea bine. Deficitul a fost depășit, iar resursele financiare nu pot susține majorările.

„Suntem într-o situație foarte complicată din punct de vedere economic, bugetar și electoral. Noi ne dorim sincer să creștem și alocațiile și pensiile. Dar de la dorință la putință e o cale mai lungă. În condițiile în care economia românească se contractă, ca și celelalte, veniturile la buget s-au diminuat semnificativ.

În loc de 3% deficit, vom avea probabil un deficit considerabil mai mare, deja am depășit deficitul calculat pentru întregul an”, a declarat șeful de la Cotroceni.

Iohannis a mai spus că „În loc de 3% deficit, vom avea probabil un deficit considerabil mai mare, deja am depășit deficitul calculat pentru întregul an. În aceste condiții, când ne luptăm să revigorăm economia, nu cred că se așteaptă cineva ca toate cheltuielile planificate inițial să poată fi făcute. Nu sunt bani pentru toate. Totuși, am rugat guvernul să vină cu propuneri de majorări cât ne permitem anul acesta.

PNL a propus anul trecut dublarea alocațiilor, PSD a vrut să copieze măsura și a venit cu o altă dublare, care nu va fi posibilă de azi pe mâine. Dar toți ne dorim să devină posibilă, poate în etape, sau – cum spun cineva – pas cu pas. Primul pas va putea fi făcut destul de repede și așteptăm guvernul să vină cu un calcul.”

Nici pensiile nu pot fi majorate cu 40%. „La fel și despre pensii: e evident că o creștere de 40% nu este posibilă, pur și simplu nu sunt bani. Dar este rezonabil să ne gândim la o creștere a pensiilor. Nu putem lăsa pensionarii să plătească integral costul contracției economice. Dar și aici justa măsură e importantată. Vă spun clar: pensiile vor crește. Guvernul va calcula cu cât”, a mai spus Iohannis.