Veste proastă pentru tinerii din România care vor să studieze în Marea Britanie. Ce pregătește Guvernul de la Londra

Guvernul britanic ar putea interzice studenților străini să urmeze cursuri universitare în țară dacă nu obțin un loc la o universitate de top. O astfel de măsură ar fi o lovitură și pentru mulți tineri din România. Marea Britanie este printre preferințele lor când vine vorba despre studii în străinătate.

Măsura Guvernului condus de Rishi Sunak are ca scop reducerea migrației. Totul după ce numărul studenților străini s-a triplat în ultimul an. În plus, o parte dintre tineri au adus în Marea Britanie și alți membri al familiei, potrivit The Times.

Potrivit Institutului de Statistică de la Londra, în primele șase luni ale acestui an, au ajuns în UK un milion de migranți. În același timp 560.000 de migranți au părăsit teritoriul Marii Britanii în acest an. Chiar și așa cifra este una record.

Interdicții pentru străini

Deși Guvernul condus de Boris Johnson anunțase că Marea Britanie dorește să primească câți mai mulți studenți străini, acum autoritățile pare că s-au răzgândit.

Potrivit sursei citate, executivul ia în considerare să interzică intrarea în Marea Britanie a studenților care nu au obținut în loc la o universitate de elită. O astfel de măsură a fost propusă de Nadhim Zahawi, fostul ministru al Educației în guvernul Johnson.

El este un influent politician de la Londra, ocupând în prezent funcția de președinte al Partidului Conservator și ministru fără portofoliu în cabinetul lui Rishi Sunak.

Mulți români studiază în UK

Universitățile Manchester, Edinburgh, Leeds, Sheffield, University College London, King’s College London și Imperial College sunt printre instituțiile de învățământ superior britanice care primesc cei mai mulți studenți străini. Multe dintre ele nu sunt considerate a fi unele de elită precum Oxford sau Cambridge.

Potrivit ultimelor date statistice publicate pentru anul universitar 2020/2021, în Marea Britanie se aflau la studii 12.860 de tineri din România. Cei mai numeroși studenți au fost cei din China, 143.820, urmați de cei din India, 84.555 și Nigeria 21.305, potrivit hotnews.ro.