Clasament: Cele mai bune universități din România și din lume pentru 2022-2023

CWUR – editorul celui mai mare clasament academic al universităților globale – a luat în considerare calitatea educației, capacitatea de angajare, calitatea facultății și cercetarea universităților din întreaga lume. În acest an, au fost clasate 19788 de universități, iar cele care s-au clasat în fruntea s-au clasat pe lista Global 2000 – care include instituții din 96 de țări.

Odată cu Covid-19 schimbând modul în care se face predarea și cercetarea, rezultatele la nivel național sunt următoarele:

1) Universitatea Babeș-Bolyai

2) Universitatea Politehnică din București

3) Universitatea din București

4) Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila

5) Universitatea de Vest din Timișoara

6) Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

7) Universitatea Transilvania din Brașov

8) Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu

Comentând imaginea națională, dr. Nadim Mahassen, președintele Center for World University Rankings, a declarat: „În timp ce rezultatele clasamentelor din acest an arată că România are un sistem de învățământ superior bun, ar trebui investite fonduri suplimentare în educație și cercetare dacă țara aspiră la creșterea competitivității sale pe scena globală. Întrucât cercetarea este un factor cheie în măsurarea performanței instituțiilor națiunii față de colegii din întreaga lume, universitățile din România vor confrunta din ce în ce mai mult pentru a concura în viitor cu universitățile de elită în cercetare, dacă guvernul nu își mărește cheltuielile pentru cercetarea științifică.”

Statele Unite și Canada

SUA, deși susțin 28 din primele 50 de locuri la nivel mondial, se luptă să-și mențină dominația în clasamentul ligii. În lista Global 2000, doar 51 de instituții din SUA se îmbunătățesc față de anul trecut, cu 22 menținându-și locurile, iar 262 coborând în clasament. Anul acesta, Universitatea Harvard ocupă primul loc în Statele Unite, alte instituții Ivy League figurează toate în topul global 70. În general, SUA are 335 de reprezentanți în listă – cu doisprezece mai puțin decât anul trecut. Canada are 42 de instituții în tabel anul acesta, conduse de Universitatea din Toronto.

Primele cinci universități din această regiune sunt toate instituții private din SUA: Universitatea Harvard, Institutul de Tehnologie din Massachusetts, Universitatea Stanford, Universitatea Princeton și Universitatea din Chicago.

Europa

Europa rămâne un jucător de putere important în clasament, cu 30 de instituții în top 100 și 640 în top 2000, dar imaginea generală pentru 2022 este sumbră pe fondul concurenței globale în creștere.

În Regatul Unit, Cambridge și Oxford se situează pe primul și, respectiv, pe locul al doilea în acest an și sunt universitățile cu cele mai bune performanțe din Europa. Dar succesul lor maschează declinul general al instituțiilor din Marea Britanie în clasament. În lista Global 2000, doar 39 de universități se îmbunătățesc față de anul trecut, cu 7 menținându-și locurile, iar 48 coborând în clasament. În total, Regatul Unit are 94 de reprezentanți – cu unul mai puțin decât anul trecut – în topul global 2000.

Franța are cinci universități în primele 50 – cu una mai puțin decât Marea Britanie. Prima instituție franceză pentru al treilea an consecutiv este Universitatea PSL. Doar 14 instituții franceze se descurcă mai bine decât anul trecut, 4 păstrându-și locurile și 59 coborând în clasament. În total, Franța are 77 de instituții – cu două mai puține decât anul trecut – printre cele mai bune 2000 de universități din lume.

Germania are 69 de instituții în tabel anul acesta, conduse de Universitatea din München. Țara înregistrează o scădere generală bruscă a clasamentului, 59 din 69 de universități fiind în scădere. Rusia are 42 de reprezentanți în topul global 2000 – cu patru mai puțin decât anul trecut – cu 15 instituții urcând și 27 coborând în clasament. Cea mai bună universitate rusă din acest an este Universitatea de Stat din Moscova.

Cele mai importante cinci universități din Europa sunt University of Cambridge, University of Oxford, PSL University, University College London și ETH Zurich.

Cea mai bună universitate din Asia

Creșterea rapidă a Chinei în clasament se datorează investițiilor continue ale țării în învățământul superior, în special în cadrul Planului universitar dublu de primă clasă. Nouăzeci și șase la sută dintre universitățile chineze – conduse de Universitatea Tsinghua – se clasează mai bine decât anul trecut. Toate cele nouă instituții ale Ligii C9 – versiunea chineză a US Ivy League – au înregistrat îmbunătățiri în acest an. În total, China are 302 de reprezentanți printre primele 2000 de universități din lume, față de 277 cu un an în urmă.

În timp ce Universitatea din Tokyo este încă cea mai bine clasată instituție din Asia, 92% dintre cei 118 reprezentanți ai Japoniei în topul global 2000 au pierdut teren în acest an, ca urmare a cheltuielilor reduse ale guvernului pentru învățământul terțiar în ultimul deceniu. Între timp, universitățile și institutele indiene au scăzut în acest an.

Cele mai bune cinci universități din Asia anul acesta sunt Universitatea din Tokyo, Universitatea Kyoto, Universitatea Națională din Seul, Universitatea Tsinghua și Universitatea Peking.

În alte părți

În Oceania, primele cinci universități sunt toate din Australia: Universitatea din Melbourne, Universitatea din Sydney, Universitatea din Queensland, Universitatea din New South Wales și Universitatea Monash.

Cele mai importante cinci universități din America Latină și Caraibe în acest an sunt Universitatea din São Paulo, Universitatea Națională Autonomă din Mexic, Universitatea din Campinas, Universitatea Federală din Rio de Janeiro și Universitatea din Buenos Aires.

În Africa, cele mai bune cinci universități sunt Universitatea din Cape Town, Universitatea din Witwatersrand, Universitatea Stellenbosch, Universitatea KwaZulu-Natal și Universitatea Cairo.

Despre metodologie

CWUR utilizează șapte indicatori obiectivi și robuști grupați în patru domenii pentru a clasifica universitățile din lume:

1) Educație: bazată pe succesul academic al absolvenților unei universități și măsurată prin numărul de absolvenți ai unei universități care au câștigat distincții academice majore în raport cu dimensiunea universității (25%)

2) Capacitatea de angajare: bazată pe succesul profesional al absolvenților unei universități și măsurată prin numărul de absolvenți ai unei universități care au ocupat poziții de top la cele mai mari companii din lume în raport cu dimensiunea universității (25%)

3) Facultate: măsurată prin numărul de membri ai facultății care au câștigat distincții academice majore (10%)

4) Cercetare:

i) Rezultatul cercetării: măsurat prin numărul total de articole de cercetare (10%)

ii) Publicații de înaltă calitate: măsurate prin numărul de articole de cercetare care apar în reviste de top (10%)

iii) Influență: măsurată prin numărul de articole de cercetare care apar în reviste cu mare influență (10%)

iv) Citate: măsurată prin numărul de articole de cercetare foarte citate (10%)

Despre lista CWUR Global 2000

Lista Global 2000 a CWUR este singurul tabel de performanță a universităților care măsoară calitatea educației, capacitatea de angajare, calitatea facultății și cercetarea universităților, fără a se baza pe sondaje și transmiterea datelor universitare. Șapte indicatori de performanță calibrați cu atenție grupați în patru domenii sunt utilizați pentru a oferi cele mai mari și mai cuprinzătoare clasamente universitare. Pentru ediția din acest an, sunt analizate aproape 18 milioane de articole de cercetare din arte și științe umaniste, științe sociale.

Despre Center for World University Rankings

Center for World University Rankings (CWUR) este o organizație de consultanță lider care oferă consiliere în materie de politici, perspective strategice și servicii de consultanță guvernelor și universităților pentru a îmbunătăți rezultatele educaționale și ale cercetării. CWUR publică clasamente ale universităților la nivel mondial, cunoscute pentru obiectivitate, transparență și consecvență, în care au încredere studenții, cadrele universitare, administratorii universităților și guvernele din întreaga lume.