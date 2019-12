Un nou lot de vaccin antigripal va fi livrat medicilor de familie în jurul datei de 15 decembrie, a anunţat astăzi ministrul sănătăţii, Victor Costache. Acesta şi-a exprimat speranţa că aşa-numita ‘criză a vaccinului’ nu va mai constitui subiect de presă şi anul viitor.

„Aceasta criza a vaccinului se repeta in fiecare an si imi doresc ca la anul sa nu mai fie un subiect de media. Este neplacut prin consecintele care se rasfrang asupra pacientilor. Vom incerca sa nu mai repetam aceleasi greseli care s-au facut in achizitii.. Nu putem soluționa în patru săptămâni ceea ce nu s-a soluționat anterior. Mai este un lot de vaccinuri, care se va livra undeva în jurul datei de 15 decembrie și suntem în legătură cu DSP-urile pentru a eficientiza distribuția stocului existent”, a afirmat Victor Costache

El a adaugat că medicii de familie au estimat un necesar de doze de vaccin antigripal cu 30% mai mare decât s-a achiziţionat de către Ministerul Sănătăţii.

„Cred ca o comunicare mai buna cu medicii de familie va preveni astfel de crize in anii urmatori. Avem incredere in estimarile facute de colegii nostri si probabil nu vom mai avea astfel de crize”, a transmis ministrul, potrivit rador.ro

