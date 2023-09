Veste bună pentru bucureșteni! S-a aflat data la care se va deschide stația de metrou Tudor Arghezi, din Sectorul 4

Urmare a întâlnirilor de lucru, ce au avut loc recent între primarul Sectorului 4, Daniel Băluță și reprezentanții Ministerului Transporturilor și ai S.C. Metrorex S.A., a fost agreat un calendar de activități punctuale, la finalul cărora, mai exact, în data de 15 noiembrie cel târziu, stația „Tudor Arghezi” să fie dată în folosință.

O nouă stație de metrou

Tot atunci, stația de metrou construită de către comunitatea Sectorului 4 va deveni un punct multimodal de transport, fiind conectată direct, printr-un tunel pietonal subteran, cu parcarea etajată din apropiere, unde oamenii care vin din afara orașului își pot lăsa mașinile în siguranță, pentru a-și continua călătoria către centrul Capitalei folosind metroul.

„Investiția comunității Sectorului 4 trebuie să intre cât mai repede cu putință în folosință publicului! De aceea, mulțumesc tuturor instituțiilor implicate în acest proiect, pentru sprijinul depus în procesul de accelerare a procedurilor necesare punerii în funcțiune a noii facilități de transport”, declară primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

Reamintim că stația de metrou „Tudor Arghezi” este o investiție în valoare de 50 de milioane de euro – fonduri nerambursabile, unică în România prin prisma faptului că a fost construită de către o administrație locală.

Împreună cu linia de legătură, noua stație are o suprafață de peste 15.000 de metri pătrați, între stația Berceni, actualul capăt al Magistralei 2 și Șoseaua de Centură, și are un traseu cu o lungime totală de 1,6 kilometri. Stația este construită la nivel suprateran și are un regim de înălțime de P+2E. Peronul stației se află la parter, iar zonele administrative sunt repartizate la nivelul celor două etaje.

Totodată, stația Tudor Arghezi este prevăzută cu cinci zone de acces pietonal. Una dintre acestea este situată vizavi de stația de metrou și asigură legătura cu peronul noii stații, printr-un pasaj pietonal subteran, cu o lungime de 14 metri, ce subtraversează Șoseaua Berceni.

Cum arată noua stație

Mai mult, accesul călătorilor pe peron este facilitat de șapte scări rulante, precum și de șapte lifturi care vor ușura accesul persoanelor cu dizabilități. Totodată, pe toată lungimea peronului, a fost montat un covor tactil de direcționare pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

O importanță deosebită a fost acordată dotărilor și măsurilor de siguranță și protecție a călătorilor, conform normelor specifice transportului cu metroul. Astfel, în stația de metrou Tudor Arghezi a fost instalat un sistem de supraveghere, format din 70 de camere video, montate atât la nivelul peronului, a celor două vestibule, cât și în cele cinci zone de acces.

Totodată, stația este dotată cu centrale de detecție incendiu, cu alarmă la efracție precum și cu sisteme de tratare a aerului. De asemenea, pentru funcționarea hidranților, utilizați în caz de incendiu, stația este conectată la două surse de alimentare cu apă, una din rețeaua publică, iar cea de a doua din surse proprii (puțuri la mare adâncime).

Detalii despre stația Tudor Arghezi

Realizarea acestor sisteme s-a efectuat cu suportul și asistența tehnică a specialiștilor Metrorex S.A., cu experiență în concepția și exploatarea transportului public cu metroul.

Toate aceste investiții au fost realizate pentru a dezvolta infrastructura de metrou, un mijloc de transport nepoluant și sustenabil, care să interconecteze în viitor localitățile din zona de sud a Capitalei și care să reducă poluarea prin diminuarea numărului de mașini care intră în traficul rutier bucureștean.

În acest scop a fost proiectată și noua parcare pe care Primăria Sectorului 4 o construiește pe Șoseaua Berceni, în imediata apropiere a stației de metrou Tudor Arghezi. Având o funcționalitate de tip PARK&RIDE, parcarea are o capacitate de 300 de locuri, pentru autoturisme, motociclete și pentru persoane cu dizabilități.