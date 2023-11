Vespasian, împăratul roman care ne-a învățat că „banii nu au miros” Ce îi datorăm marelui general roman devenit împărat după sângerosul război civil din anul 69 d.Hr.?

Vespasian, în varianta latină Titus Flavius Vespasianus a fost poate cel mai echilibrat, mai bun organizator general roman și împărat roman. El s-a născut la 17 noiembrie. anul 9 d.Hr., în zona Rieti, Latium (Lazio), în actuala localitate Cittareale (antica Falacrine). Deși născut în zona Lazio, unde se afla și Roma, orașul lumii, nimic nu prevestea că tânărul Titus Flavius Vespasianus va ajunge ofițer, general, apoi împărat. Cu alte cuvinte, a fost un „homo novus”, adică un om nou, self made man cum am zice astăzi,

Vespasian, de la registrele de vamă, la purpura imperială

Tânărul Titus era fiul unui funcționar vamal, deci, cel mult de rang ecvestru, rang inferior celui senatorial. Copiii de funcționari nu prea aveau de ales în vremea lui Augustus, când se născuse Vespasian. Fie urmau funcția tatălui, fie intrau în armată. Vespasian alege armata, dar nu uită să fie riguros ca tatăl lui. Comandamentele sale militare sunt grele: Germania Superior, Britannia și Africa ssub împărații Tiberius, Caligula, Claudius și Nero.

În anul 67, când avea 58 de ani, primește misiunea vieții sale. Împăratul Nero (care avea să se sinucidă forțat în 68, an în care se declanța conflictul civil numit „anul celor trei împărați”), îl trimite să reprime revolta evreilor izbucnită în anul 66. Prins în Iudeea cu luptele alături de fiul său mai mare Titus, Vespasian se implică și în războiul civil din 69, pentru că trupele romane din Egipt, Syria- Orient în general, pe care le comanda la acea dată, îl numesc imperator.

Cum a câștigat tronul

Aclamarea ca imperator are loc în 1 iulie 69, la Alexandria în provincia romană Egipt (Aegyptus). Othon, Galba și Vitellius, ceilalți împărați autoproclamați, se luptau deja între ei.

Vitellius, câștigând tronul. El se luptă apoi cu Vespasian iar în decembrie 69, Vespasian devine oficial la Roma împărat, după înfrângerea și lichidarea lui Vitellius. Îl lasă acolo pe fiul mai mic Domitian (și Titus și Domitian vor fi împărați) și revine în Iudeea, unde în 70 cucerește Ierusalimul (de fapt, comanda principală o are fiul său Titus, care în Forul Roman își ridică Arcul de Triumf numit Arcul lui Titus, cu basoreliefuri ale luptei din Iudeea) și organizează Iudeea romană până în 73 d.Hr.

Vespasian, flota de la Dunărea de Jos și „vespasienele”

Ca împărat, reconstruiește Capitoliul, demarează construcția Colloseumului, creează la Dunărea de Jos flota Dunării, Classis Flavia Moesica. Nemulțumit de mizeria și mirosurile pestilențiale din Roma (romanii se ușurau peste tot, iar molimele erau mereu prezente din această cauză), ia decizia construirii (exact ca în castrele militare) a unor latrine publice (WC urile publice de azi), numite „vespasiene”. Să nu uităm că lipseau și sursele de apă, fapt ce dusese la marele incendiu de la Ostia, extins la Roma, din timpul lui Nero, acesta dând vina pe creștini deși în realitate, șrotul de floarea soarelui din silozurile de la Ostia s-a autoaprins din cauza căldurii ridicate, iar focul a cuprins rapid casele care aveau și etaj, dar aveau structura și acoperișurile din lemn.

În plus, împăratul Vespasian a decis să perceapă taxe pentru folosirea vespasienelor (trebuiau întreținute, se consuma apă, se consumau diverse obiecte de igienă, erau oameni care aveau grijă de ele), taxe care nu au gonit lumea ci au adus bani la bugetul afectat de campanii militare și de războiul civil, în plus, îmbunătățind sănătatea publică, adică tot ce azi am numi SPA – sanitas per aquam. Vespasienele au completat sistemul de igienă publică reprezentat atunci de băile publice romane.

. Fiii lui Vespasian, Titus și Domitianus l-au sfătuit să renunțe la bani care provin din mizerie, dar bătrânul împărat le-ar fi pus sub nas un pumn de denari, provenind din taxele de la vespasienele nou create spunând: „deși provin din mizerie cum ziceți voi, iată că nu au miros”.

Vespasian a murit la 23 iunie 79, la Roma. Fiii săi Titus și Domitian i-au succedat în intervalul 79-81, respectiv 81-96. Cei trei au reprezentat Dinastia Flaviilor,