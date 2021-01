„Verificarea faptelor” a fost una dintre principalele preocupări ale ziarului în administrația trecută

Totuși, potrivit șefului echipei de „verificări” a redacției, aceasta nici măcar nu se va mai deranja să îl verifice pe Joe Biden.

„Nu intenționăm să lansăm o bază de date Biden pentru moment”, a declarat directorul de comunicare al ziarului, Shani George, pentru Daily Caller.

„Baza de date cu afirmațiile lui Trump a fost lansată la o lună după ce acesta a devenit președinte. Era o modalitate de a degreva demersul nostru de verificare a faptelor a cărui misiune principală este de a explica problemele politice complexe.”

Glenn Kessler, șeful echipei de „fact checking”, afirmă că echipa sa a descoperit 30.000 de afirmații false ale lui Trump.

The final count. Never would have believed this number was possible when we started four years ago. https://t.co/rZaAOI0gjd pic.twitter.com/2eCUxwtmSo — Glenn Kessler (@GlennKesslerWP) January 20, 2021

Într-o apariție la CNN, Kessler a anunțat că nu va face un demers similar cu Biden:

„Presupun că președinția Biden va semăna mult cu președinția Obama. Că vor reacționa și vor putea susține rapid ceea ce afirmă.”

WashPost 'fact checker' Glenn Kessler won't count false Biden claims like Trump's: "I assume the Biden presidency will be a lot like the Obama presidency, and that they will be responsive, and will be able to quickly back up what they're saying."https://t.co/PUg8z4uzIZ pic.twitter.com/EQAUyaRqSy — Tim Graham (@TimJGraham) January 24, 2021

În weekend, Kessler a afirmat că, atunci când a cerut administrației Biden să confirme niște declarații, aceasta a făcut-o imediat.

I had a question about five factual statements in a recent Biden speech. I received citations and documents backing up those numbers 15 minutes after sending an emailed request for back-up. https://t.co/rbunMxSgu4 — Glenn Kessler (@GlennKesslerWP) January 22, 2021

Newsbusters subliniază că documentele primite de Kessler nu proveneau de la administrația Biden, ci de la niște grupuri liberale. Printre ele: Brookings Institution sau Fundația Bill și Melinda Gates.

Când administrația Trump i-a furnizat lui Kessler concluzii ale National Federation of Independent Business, ca argument pentru afirmațiile sale, Washington Post le-a respins, deoarece proveneau de la un „grup conservator”.

„Verificarea faptelor” nu ar strica poate nici în cazul noii administrații.

The Federalist a creat deja o listă cu minciunile lui Joe Biden din primele zile de președinție. Chiar și New York Times a remarcat că Biden a spus povești bizare despre lucruri pe care le-ar fi trăit în trecut. De pildă, cum a fost el arestat în Africa de Sud, când s-a dus să îl viziteze pe Nelson Mandela.