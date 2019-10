Disperați de criza economică și de lipsa de medicamente, venezuelenii recurg la tot soiul de tratamente alternative. Spitalele nu le mai oferă nimic.

Mergem la spital și nu au nimic. Nu avem medicamente sau sunt foarte scumpe. Ce să facem?”, se lamentează Rosa Saez, 77 de ani, care a venit la acest „centru spiritual” din Petare, un cartier sărac din Caracas, sperând să-i mai ușureze durerea.

Fratele Guayanés spune că realizează 200 de intervenții pe săptămână în „sala de operații”, o cameră mică, rudimentară, dotată cu două paturi de campanie. Curent electric nu este, doar lumânări.

„Mi-a vindecat rinichii”, a spus Rosa. La fel ca mulți dintre compatrioții ei, femeia se confruntă cu lipsa medicamentelor.

În cazul unor medicamente, stocurile au dispărut în proporție de 80%, potrivit Federației Farmaciștilor din Venezuela, citată de AFP.

Lumânări, tutun și plata cash

Mirosul de tutun este omniprezent în acest centru unde o „secretară” notează numele pacienților în ordinea sosirii. La intrare, două afișe avertizează: „fiecare pacient trebuie să aducă o lumânare și tutun” și „nu uitați că pacienții trebuie să plătească în numerar”. Dar bani cash aproape că nu mai sunt în Venezuela.

Cum îți taie boala cu foarfecele

Înainte de a intra în „sala de operație”, fratele Guyanes, pe numele său real Carlos Rosales, ascultă pacientul, îi pune diagnosticul și scrie rețete pentru tratamente pe bază de plante și fructe.

„Știm că este nevoie de medicamente, nu sunt împotriva medicinei, dar secretul meu este botanica”, explică Rosales.

Sub privirea placidă a statuetelor din ipsos reprezentând „entități spirituale”, fratele Guayanes plimbă în zig-zag niște foarfece pe stomacul pacientului culcat, provocând clinchete metalice, dar fără a provoca răni.

Apoi, cu un trabuc în gură, „examinează” iar pacientul. În Venezuela, țară unde economia se află în cădere liberă, comerțul cu diferite plante, mai mult sau mai puțin medicinale, prosperă.

În piețele din Caracas se vând peste 150 de soiuri de plante. Oamenii care suferă de diverse boli se „tratează” cu ele, vrând-nevrând. Alternativă nu au.

Diabetul e un chin? Fierbe frunze de smochin

Țara este sufocată de scăderea prețului și producției de petrol – sursa a 96% din veniturile Venezuelei. Guvernul lui Nicolas Maduro nu mai susține achiziția de medicamente pentru cei deja 300.000 de bolnavi cronic din țară, primele victime ale subaprovizionării și creșterilor de prețuri.

Așa au ajuns, de pildă, oameni care suferă de neuropatie diabetică să se trateze cu infuzii de frunze de smochin. Cum este cazul lui Carmen Teresa, o femeie de 58 de ani care locuiește în fostul său restaurant, o afacere pe care a închis-o acum trei ani.

Carmen are nevoie de medicamente pentru a-și ține diabetul la distanță, fără a mai vorbi de cele necesare mamei sale, bolnavă de Alzheimer, care are și hipertensiune arterială, diabet, și este la pat de mai bine de un an din cauza unui femur rupt.

Excesul de bălării dăunează grav…

Medicamentele de care are nevoie Carmen costă mult prea scump pentru venezueleanul de rând. Și nu numai: prețul lor crește în fiecare săptămână din cauza hiperinflației care, potrivit previziunilor FMI, va atinge 1.000.000% la sfârșitul anului.

Însă, consumul orbește al unor plante medicinale poate fi fatal, avertizează Grismery Morillo, medic într-un spital public din Capitală, în care s-au observat „multe cazuri de insuficiență hepatică acută” după consumul anumitor rădăcini, recomandate de „vindecători” precum fratele Gyanes.

Te-ar putea interesa și: