Vela a infirmat bârfele apărute în jurul cancelariei prezidenţiale şi a dezvăluit că anunţul lansat marţi seara a fost convenit cu toţi factorii de decizie. De asemenea, acesta a intervenit şi la Digi24, televiziune la care a catalogat zvonurile din jurul acestui subiect drept fake news.

„Realizator: Ministrul de interne, Marcel Vela, în legătură telefonică directă. Bună ziua. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru.

Marcel Vela: Bună ziua, dumneavoastră şi telespectatorilor, oriunde ar afla.

Realizator: Haideţi să ne lămurim puțin cu privire la zvonurile, la sursele care anunțam puțin mai devreme că spun în felul următor, că măsurile anunțate de dumneavoastră aseară, domnule ministru, au creat ceva nemulțumiri în rândurile puterii.

Ce ne puteți spune despre lucrul acesta? E adevărat sau nu?

Marcel Vela: În primul rând aș dori să repet ceea ce spun de prin 8 martie, să luați informații doar din surse oficiale, nu din zvonuri sau din răspândaci sau din diversioniști, care acum, pe această epidemie și pe această situație delicată, se urcă pe valul imaginii, pe valul electoral politic, astfel încât să creeze tot felul de diversiuni în rândul guvernanților, în rândul decidenților sau în ceea ce se întâmplă în realitatea cotidiană.

Realizator: Vreau să precizez că am obținut informațiile astea din mai multe surse.

Ceea ce facem de obicei este să verificăm și în momentul în care avem informații, repet, verificate din mai multe surse, atunci ele sunt și transmise, domnule ministru.

Marcel Vela: Repet încă o dată, surse oficiale. Aveți informații din surse neoficiale, ca să le spun direct sunt diversionişti mai mulți care vă dau aceeași sursă.

Realizator: Sunt surse din interiorul Partidului Național Liberal. De altfel, în urmă cu foarte puțin timp domnul Guran de la PNL a fost într-o intervenție la Antena 3 și a confirmat lucrurile acestea, că există discuții în interiorul partidului, că există o întâlnire la Palatul Cotroceni în care trebuie lămurite lucrurile acestea și că se vor lua cel mai probabil măsuri suplimentare și că într-adevăr anunțul făcut de dumneavoastră nu a fost discutat anterior și cu alți miniștri și de aici și mai multe discuții.

Domnul Guran, repet, membru al Partidului Național Liberal, a confirmat lucrurile acestea puțin mai devreme la Antena 3. Eu bănuiesc că sunt surse care sunt credibile, domnule ministru.

Marcel Vela: Domnul Guran nu este președintele partidului și nici președintele României, pentru că dumneavoastră ați spus că există un conflict între mine, între premier sau între președinte și din acest motiv ne întâlnim la Cotroceni în jurul prânzului.

Aş dori să fac două precizări. Prima. Întâlnirile cu domnul președinte sunt periodice, așa cum ați văzut au avut loc și săptămâna trecută, și acum două săptămâni și tema este legată de tot ceea ce ține de starea de urgență, de măsuri pentru oprirea răspândirii coronavirusului, deci chestiuni extrem de serioase.

Doi. Eu, înainte de a face un lucru ca ministru este normal că îmi anunț primul ministru și informez și președintele.

Şi domnul președinte, și domnul priministru, așadar, erau la curent cu ce am anunțat aseară.

Motivul pentru care am luat deciziile și am stabilit măsurile împreună cu conducerea Bisericii Ortodoxe au fost cât se poate de simple.

Împreună, cu toții, dorim să evităm aglomerațiile din seara de Înviere, cu primirea Luminii, biserica a fost foarte deschisă și apreciez acest lucru, sfințește sfintele Paști încă de joi, nu sâmbătă seara, astfel încât să poată fie distribuite către credincioși și vineri, și sâmbătă, deci printr-o înțelegere, cum să spun eu, corectă, primită cu deschidere de biserică, înțeleasă de autorități încercăm să ajutăm credincioșii să treacă și peste această situație, să spunem delicată, o situație care nu convine nimănui, până la urmă.

Domnule ministru, a fost o decizie luată de comun acord și cu ministrul Sănătății, și cu premierul Ludovic Orban, o decizie luată la aceeași masă? Ca să ne lămurim, că asta e important.

Marcel Vela: Da, doamnă. Este o decizie luată în mod oficial și cu consultare.

Ce spune domnul Guran – nu știu de unde are această informație, dar eu cred că nu a întrebat nici pe domnul Tătaru, nici pe domnul Ludovic Orban – a fost o părere personală a domniei sale, nu o părere politică a Partidului Național Liberal.

Domnul Guran o fi exprimat vreo părere, dar nu m-a sunat nici pe mine să mă întrebe…

Realizator: Nu e singurul… Nu e domnul Guran singurul din PNL care a confirmat că există astfel de discuții. De altfel, am prezentat puțin mai devreme și un punct de vedere al ministrului sănătății…

Marcel Vela: Bun, atunci, ca să clarificăm pe viitor…

Realizator: O secundă! Un punct de vedere al ministrului sănătății care spunea că ar fi bine de păstrat aceste restricții și în perioada următoare – e drept, fără să spună foarte clar „da” sau „nu” sunt de acord cu aceasta, dar tonul dumnealui era clar că se îndrepta către o infirmare a acestor relaxări – dacă le putem spune aşa.

Marcel Vela: Am înțeles acum că dumneavoastră… sau, mă rog, cine v-a dat această informație susține că nu se respectă restricțiile.

Haideți să le luăm pe rând, dacă aveți timp…

Realizator: Vă rog!

Marcel Vela: Şi e bine să afle telespectatorii: ceea ce am stabilit aseară tocmai că respectă aceste restricții. Haideți să vedem care: se duc în fața bisericii doar cei sub 65 de ani – ca să ne înțelegem, da?

În fața bisericii, de unde iau sfintele paști, stau exact ca la magazin – nu pronunț nume de magazine, să nu le fac publicitate, dar aţi dat dvs suficiente în care lumea stă organizată conform…

Realizator: Vor fi acolo agenți de pază care să-i ajute pe oameni, să-i direcționeze? Că știm cum se întâmplă de obicei.

Marcel Vela: Da. Dacă vedeți, este postat și pe site-ul Patriarhiei, și pe site-ul ministerului este foarte clar precizat: există oameni de ordine ai bisericii, cu banderolă pe mână – exact ca la un miting sau, eu ştiu, la un eveniment public în care organizatorul este obligat să aibă oameni de ordine.

La fel ca și în asemenea ipoteze, am stabilit cu conducerea Bisericii că vor avea banderole albe pe mâini cei care se ocupă de organizare – pentru că nu era corect să-i organizeze Jandarmeria sau Poliția.

Noi, ca instituție, prin forțele… – poliție, poliție națională, locală, jandarmerie, poliție de frontieră sau toți cei care susținem ordinea publică -, vom veghea ca ordinea publică și protecția cetățenilor și siguranța să nu fie afectate, nu știu, de teribiliști, de provocatori; dar nu organizăm noi nici coada și nici distribuirea de sfinte paști.

Realizator: Am înțeles. Vor fi oameni acolo care se vor ocupa astfel încât să fie respectate aceste norme de distanțare ș.a.m.d.

Marcel Vela: Exact. Bravo! Și la lumină…

Realizator: Aici e marea întrebare.

Marcel Vela: Aici, la marea întrebare, vă dau marele răspuns: nu se încarcă nicio regulă, ca să fie cumva deranjat un coleg de-al meu – fie că este Virgil sau altcineva.

În seara de Înviere oamenii nu merg la biserică după lumină. 2 – Sfânta slujbă și tot ceea ce ține de ceremonialul creștin de Înviere se face doar de către preoți, în biserică, în conformitate cu conceptele și cu principiile biblice. Nu se duce nimeni după lumină la biserică.

Realizator: Asta s-a înţeles.

Marcel Vela: Ca să ajungă totuși lumina la cetățean, voluntari sau preoți se duc, la țară, pe stradă, și o dau în fața casei cetățenilor, fie voluntarii, fie membrii consiliului parohial; la oraș, se duc până în fața blocului, unde o distribuie către locatarii care doresc să preia lumina. Aşadar, nu se încalcă nici ordonanţă.

Realizator: Bun, aici să ne lămurim puţin…

Marcel Vela: Oamenii nu stau grupuri pe stradă, mai mult de trei, și lumina se dă de voluntari.

În Ordonanța Militară voluntariatul este permis, preoții sunt în exercițiul funcțiunii profesionale – este permis, și noi, ca minister, pentru a evita orice aglomerație, orice îmbulzeală, orice situație neplăcută în care există riscul de a se răspândi coronavirusul, ne-am oferit și noi să-i ajutăm.

Ceea ce înseamnă că patrulele de poliție care au posturi fixe sau la frontieră vor primi și ele de la biserică o candelă cu lumina sfântă, de unde cei care trec pe stradă, respectiv frontiera sau prin punctele fixe din orașe sau localități rurale pot ajuta.

Ceea ce înseamnă că patrulele de poliţie care au posturi fixe sau la frontieră vor primi şi le de la biserică o candelă cu lumânarea sfântă de unde cei care trec pe stradă, respectiv frontiera sau pe, eu ştiu, punctele fixe din oraşe sau localităţi rurale pot ajuta să o ia, inclusiv de la ei tocmai pentru a reduce densitatea, aglomeraţia şi îmbulzeala.

Mai mult, având şi zone carantinate, ne-am oferit să ducem noi lumina sfântă acolo, pentru a nu încălca ordonanţa miltară, ca să circule preoţii înăuntrul sau din afara zonei carantinate. Eu zic că nu am încălcat nicio prevedere a ordoanţelor anterioare, dimpotrivă am venit în susţinerea şi în ajutorul Bisericii.

Această înţelegere a fost de comun acceptată, a fost adusă la cunoştinţa domnului prim-ministru şi a domnului preşedinte, care au fost de acord că măsura este benefică şi pentru cetăţeni, şi pentru activitatea de oprire a răspândirii virsului.

Aşadar, cei care mai au întrebări, surse oficiale, neoficiale, de încredere sau de neîncredere care dau informaţii către instituţiile de presă, evident că au şi subiectivismul lor, nu că ar fi de rea intenţie, pentru că nu ştiu aceste informaţii. Suntem dispuşi să vă oferim de fiecare dată orice informaţie.

Realizator: Este foarte bine, domnule ministru, că le-am putut verifica şi că ne-aţi lămurit. Întorcându-mă puţin, ca apoi să vă mai pun câteva întrebări foarte scurt, întorcându-mă puţin la discuţia de mai devreme, de exemplu haideţi să luăm un caz din capitală, un bloc cu 10 etaje….

Marcel Vela: Dar haideţi de exemplu, numai o clipă, haideţi să…

Realizator: Haideţi să ne imaginăm puţin cum se va întâmpla în noaptea de Înviere, astfel încât să ştie oamenii ce şi cum şi cum pot fi respectate normele astea, pentru că oamenii nu vor coborî pe rând sau nu vor….

Marcel Vela: De unde?

Realizator: Dintr-un bloc să spunem, da, în momentul în care va fi împărţită lumină, să spunem.

Marcel Vela: Deci, hadeţi să le luăm pe rând, ca să le înţelegm şi le explic până sâmbătă de câte ori este nevoie, dar am şi o rugăminte. Nu este niciun scandal, nu este Vela explicaţie în plin scandal, pentru că nu este scandal. Este o neînţelegere a domnului Virgil Guran, am înţeles. Dar o instituţie de presă care discută acum cu, să spunem, cu ministrul care vă dă detalii suplimentare, nu există scandal. Este o neînţelegere, credeţi-mă!

Realizator: Mai mulţi colegi din PNL au înţeles acealşi lucru, că sunt neînţelegeri, nu doar domnul Guran. Dar este important de precizat, sunt mai mulţi cei care ne-au relatat lucrul ăsta. Nu ştiu de ce au înţeles ei aşa.

Marcel Vela: După ce închid telefonul cu dumneavoastră o să-i explic şi domnului Guran exact cum stă problema.

Realizator: Aşa este. Vă rog, haideţi să continuăm puţin…

Marcel Vela: Vă rog, deci revenim. Ce se întâmplă sâmbătă seara. Asta doriţi să aflaţi, da?

Realizator: Da, dar cum coboară, de exemplu, oamenii cum vor lua lumină şi cum sunt obligaţi? Cine îi face să respecte lucrurile astea?

Marcel Vela: Patriarhia aduce Sfânta Lumină din Ierusalim de la Mormântul Sfânt, undeva în jurul orei 19:00, am înţeles. Dânşii o distribuie prin metodele pe care le-au avut de-a lungul timpului, prin avioane charter sau eu ştiu prin ce, mai aproape probabil prin mijloace rutiere, către mitropolii şi episcopii în toată ţara.

Aşa, până aici ne-am înţeles. La nivelul bisericilor parohiale de cartier, pentru că aseară, dacă aţi văzut, am spus că cei care se duc inclusiv să ia pâinea sfântă, Sfintele Paşti, trebuie să se ducă doar la biserica de cartier, nu pleacă la catedrală din Militari. În zona aceasta de împărţit, de distribuit lumina, preoţii preiau de la catedrale în biserica lor parohială de cartier sau cum se numeşte, la oraş, la sat se numeşte parohială sau locală, lumina adusă din Bucureşti, care vine de la Mormântul Sfânt. A

colo, la nivelul parohiei, patrulele noastre, poliţiştii, îi ajută, primesc şi ei de la preotul paroh o candelă cu lumânarea respectivă, astfel încât să fie disponibilă lumina inclusiv la posturile noastre fixe, să nu existe, cum să spun, un timp prea mare de la distribuirea luminii până la primirea de către cetăţean, probabil având în vedere faptul că nu au foarte mulţi voluntari, sau foarte mulţi membri în consiliul parohial care să străbată toate cartierele sau toate străzile de la ţară. Ajunge preotul sau voluntarul în faţa blocului…

Realizator: Asta am înţeles domnule ministru! Aici, foarte scurt, că mai vreau să lămurim câteva specte.

Marcel Vela: Ajunge în faţa blocului, orice scară de bloc, orice bloc, ştiţi, am fost primar, stau la bloc, are un şef de scară, are o asociaţie…

Realizator: Am înţeles, deci trebuie implicaţi şefii de scară şi apoi organizate lucrurile la nivelul fiecărui bloc, spuneţi.

Marcel Vela: evident că preoţi, până sâmbătă seara, îşi organizează la blocuri, pentru că ei au acolo lista cu credincioşii. Îşi organizează: domnule, la bloc câţi luaţi: trei. Poate iau şase, dacă iau şase, trei într-o parte, trei în alta, urcă în bloc şi dau la etajele superioare lumina.

Deci, este o organizare internă a asociaţiilor de proprietari în conexiune directă cu preotul paroh de cartier sau respectiv de parohie.

Realizator: În acest timp vreau să le răspundeți celor care vorbesc de discriminare după decizia anunțată de dumneavoastră, aseară, și inclusiv președintelui României, Klaus Iohannis, care spunea, şi vreau să vedem declarația, cum a petrecut de Paștele catolic. Vedem foarte scurt declarația și mă întorc la dumneavoastră.

Marcel Vela: Da.

Klaus Iohannis: Voi sărbători Învierea Domnului acum, duminică. Şi pot să vă spun ce o să fac eu. O să stau acasă, împreună cu soția mea, Carmen. Vom fi numai noi doi, nu vom merge la biserică, nu vom merge să luăm Lumină, nu vom invita pe nimeni la masă, nu vom merge la nimeni la masă. Vom fi acasă, vom urmări Liturghia la televizor.

Realizator: De aici şi foarte multe voci care cer retragerea acestui anunț, făcut de dumneavoastră, domnule ministru.

Marcel Vela: Da. Haideţi să o luăm pas cu pas, la rând.

Realizator: Foarte scurt, ca să avem timp.

Marcel Vela: Deci, ortodocșii trebuie să facă la fel cum spune domnul președinte: să stea acasă, să nu meargă la biserică, să nu invite la masă pe nimeni, să nu meargă în vizită la prieteni și să nu meargă după lumina. Este exact ce spune domnul președinte, acelaşi lucru se întâmplă şi sâmbătă…

Realizator: Dar catolicii nu au avut, de exemplu, posibilitatea să ia lumină, dacă îmi amintesc foarte bine, adică nu a venit nimeni să le aducă lumină, la asta se referă cei care…

Marcel Vela: Numai o clipă. Deci, sunt mai multe religii sau biserici care au sărbătorit duminică.

Realizator: Aşa este.

Marcel Vela: Nu am avut nici o solicitare. Vreau să vă spun că inițiativa nu a venit de la mine, ca ministru al afacerilor interne. Noi am fost solicitaţi de către Patriarhie să facem ceva astfel încât să fie protejaţi credincioşii împotriva acestui virus.

La Biserica Romano-Catolică sau alte culte care au sărbătorit Sfintele Paști nu am avut aceste solicitări, pentru că marea majoritate a bisericilor au ținut de Vatican și au avut propriile rânduieli, propriile organizări bisericești.

Dacă ar fi solicitat, evident că aș fi sărit în ajutorul oricui și aseară dacă ați văzut în discursul meu chiar am mulțumit credincioșilor care au sărbătorit săptămâna trecută Învierea Domnului pentru responsabilitate, pentru înțelegere și pentru felul decent în care au…

Realizator: Sunt catolici care spun, în acest moment, domnule ministru, că şi pentru ei ar fi trebuit luate, îmi cer scuze că v-am întrerupt, aceleaşi măsuri.

Marcel Vela: Poftim?

Realizator: Sunt catolici care spun, în acest moment, că şi pentru ei ar fi trebuit luate aceleaşi măsuri pentru cei care au sărbătorit Paștele week-end-ul trecut și, mă grăbesc pentru că vreau să vedem împreună…

Marcel Vela: Dacă ar fi cerut Biserica Romano-Catolică, cu siguranță aş fi făcut la fel.

Realizator: Am înțeles. Vreau să vedem împreună declaraţia ministrului sănătăţii ca să o discutăm împreună după aceea.

Nelu Tătaru: Eu am militat şi militez în continuare pentru o izolare voluntară, pentru o distanțare socială. Încă mai avem de urcat pe această pantă, încă nu am ajuns acolo unde să avem un număr constant de cazuri, care să înceapă să scadă, de la o zi la alta. Suntem într-un moment… încă mai putem avea persoane care pot infecta.

Suntem într-un momente în care tratăm pacienții pe care îi avem în acest moment cu simptome ușoare, medii sau severe; suntem într-un moment în care mai avem anchete epidemiologice destul de complexe în identificarea contacților, în identificarea persoanelor pozitive. Ţin să menționez că ne aflăm într-un scenariu în care toți pacienții care se prezintă sunt posibili suspecţi de infectare cu coronavirus.

Realizator: Reacția ministrului sănătății, Nelu Tătaru, doamnule ministru al internelor, după anunţul făcut de dumneavoastră aseară.

Marcel Vela: Doamnă, nu induceţi chestiuni care nu sunt corecte.Realizator: Ce nu e corect?Marcel Vela: Cu ce spune domnul Tătaru sunt de acord şi eu. Ce contradicţie este între noi doi acum?

Daţi-mi şi mie un exemplu din ce spune domnul Tătaru că nu se respectă în noaptea de Înviere sau la primirea Sfintelor Paşti? Sunt de acord cu domnia sa şi nu spune niciunde în discursul lui: sunt împotriva deciziilor ministrului afacerilor interne. Vă rog nu mai interpretaţi în mod subiectiv o știre ruptă din context.

Realizator: Nu e vorba despre o știre ruptă din context, domnule ministru, este …

Marcel Vela: Păi a spus ceva domnul Tătaru de ministrul afacerilor interne şi de lumina de la Înviere?

Realizator: Nu, nu a spus despre lucrul acesta, a spus că îşi doreşte în continuare restricţii ca şi până acum, astfel încât să nu cădem în partea cealaltă.

Marcel Vela: A spus o chestiune, o chestiune amplă cu care şi eu sunt de acord. Dar, staţi liniştită că nu cădem în nici o parte, respectăm toate regulile.

Realizator: Mi-aș dori să se întâmple lucrul acesta și să putem respecta în perioada aceasta…

Marcel Vela: Dar până vă doriți, numai băgați panică în populație că se întâmplă nu știu ce sâmbătă seara, vă rog frumos.

Realizator: Nu. Nu este vorba despre panică, domnule ministru. Încercăm să fim cât se poate de clari…

Marcel Vela: Voi puneți reacția ministrului sănătății în antiteză, în polemică exact cu ce a făcut ministrul de interne aseară. Este un lucru incorect, ca să nu zic că este fake-news și asta.

Realizator: Domnule ministru, nu este incorect, a fost o reacție la declarația dumneavoastră de aseară pe care este normal să o prezentăm telespectatorilor. Asta facem aici. Prezentăm puncte de vedere și dintr-o parte și din cealaltă parte, și din ce spun sursele, pentru că sursele, de exemplu de data asta au fost colegiiidumneavoastră și colegi chiar din guvern, domnule ministru.

Marcel Vela: Stimată și dragă doamnă nu este nicio, nu există nicio compatibilitate între ceea ce spune domnul ministru și ce facem noi. Declar eu ca, să rețineți acum.

Realizator: Vă rog!

Marcel Vela: Sunt de acord absolut total cu ceea ce spune domnul Tătaru. Deci nu există polemică. Am închis-o, da?

Realizator: Da. Noi suntem de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră, dar repet a fost foarte important să vedem și declarația domnului ministru al sănătății. Știți ce vreau…

Marcel Vela: Cred că era mult mai important ca înainte de a promova dumneavoastră scandalul și nu știu ce se întâmplă, suntem în ceartă, conducerea țării… În paralel cu domnul Guran să ne întrebați pe noi înainte dacă este adevărat așa ceva, după aia să dați știri incorecte.

Realizator: Domnule ministru, o secundă, vă întrerup pentru că îmi transmit colegii mei așa, colegii mei care țin legătura cu colegii dumneavoastră din minister și așa mai departe: sunt colegi de-ai dumneavoastră nemulțumiți, inclusiv s-a discutat cu domnul Tătaru, inclusiv cu domnul Florin Cîțu, miniștrii, îmi spun colegii mei, care sunt foarte informați și care știu exact..

Marcel Vela: Doamnă, dați declarația domnului Cîțu că nu este de acord, să o văd și eu.

Realizator: …și cei care știu. Sunt discuții pe care le-au purtat colegii mei și am toată încrederea că sunt discuții corecte și adevărate, domnule ministru. Eu atât am avut de spus. Vă rog.

Marcel Vela: Vă mulțumesc pentru tot. Țin doar să precizez că am vorbit și cu domnul Tătaru, și cu domnul Cîțu în această dimineață și nu au avut niciun subiect, nicio problemă cu ce am vorbit noi aseară să ajutăm la tot ceea ce ține de derularea Sfintei sărbători de Paște.

Realizator: Domnule ministru..

Marcel Vela: Repet, tot ce am făcut este tocmai pentru a proteja populația și a opri răspândirea cu acest virus păcătos, pentru că vă spun altceva, haideți să facem un exercițiu de imaginație și să trecem în altă undă de discuții.

N-am fi făcut acest lucru, să ne imaginăm că n-am fi făcut această regulă, împreună cu Patriarhia, vă spun că erau oameni care nu înțelegeau și sâmbătă erau bisericile pline după lumină, după… era o îmbulzeală, era tot ce putea să se întâmple mai rău, se împrăștia virusul de la unii la alții și doi, trebuia să intervenim pentru a respecta legea și puneam jandarmeria sau poliția în situația neplăcută, ca știre internațională luată de toate televiziunile, că la biserica x din satul y jandarmeria a oprit lumea să se ducă la biserică.

Acolo am fi ajuns. Vă rog să mă credeți, nu am luat această decizie că n-am avut ce să fac ieri după-amiază! Nici Preafericitul Daniel nu cred că a semnat acest acord doar ca să facă preafericirea sa ceva iere după-amiază, în timpul liber. Ne-am gândit cu multă celeritate, cu multă înțelegere, că este o soluție de mijloc prin care alinăm suferința oamenilor.

Sunt credincioși care își doresc lumina de sfintele sărbători; nu poți să îi oprești, dacă vin 200 la o biserică, într-o comună, unde acolo e doar un șef de post, şi să trimiți fortele speciale ca să-i oprești, să aplici prevederile ordonanţei. Din aceste motive, de analiză efectiv profesionistă și realistă, am luat această decizie să găsim o cale de mijloc, astfel încât lumea să fie și mulțumită și să respecte și regulile.

Supărările unora sau altora, că n-au fost consultați, pot fi, nu e nicio problemă. Dar ştirea pe care eu v-o dau și vă rog să țineți cont de ea, şi vă respect şi vă apreciez, este că decizia este în sprijinul credincioşilor şi ca să respectăm cât mai mult normele și reglementările care vin în lupta cu coronavirusul.

Realizator: Vor oamenii să știe, domnule ministru, ce completează pe acea declarație pe proprie răspundere în momentul în care merg la biserică să ia pâinea sfântă, de exemplu.

Marcel Vela: Da. Vă mulţumesc pentru întrebare.

Realizator: Aţi spus că trebuie precizat lucrul acesta. Doar că înțeleg că nu există un spațiu, nu există posibilitatea să facem acest lucru; ajutați-ne.

Marcel Vela: Până vineri, când o să se împartă sfânta pâine, o să venim cu o completare, probabil în ordonanță, unde într-un capitol sau într-o zonă specială vom cuprinde acest aspect, care ține doar de un reper important pentru polițistul din patrulă, că cetățeanul Popescu merge să ia pâinea…

Realizator: Deci vor fi schimbate din nou declarațiile sau va rămâne practic același model?

Marcel Vela: Nu, nu; punem că undeva pe declarație se scrie doar adresa bisericii în care cetățeanul merge să ridice pâinea. Şi există, la punctul 2, „asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază…”, şi cred că toţi…

Realizator: Am înțeles. Era foarte important de precizat acest lucru pentru cei care vor să meargă la biserică și nu știau ce au de făcut. Mulțumesc foarte mult, domnule Vela! Din păcate, nu mai avem timp.

Marcel Vela: Dar să ştiţi ca nu la biserică merg! În fața bisericii este…

Realizator: În faţa bisericii… dar tot la biserică.

Marcel Vela: Aşa. Vă rog să spuneţi aşa, pentru că lumea înţelege prin „biserică” o chestiune de… înţelegere amplă a cuvântului.

Realizator: Aşa este. Mulțumesc foarte mult, domnule Vela! Mult succes la întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis!

Marcel Vela: Sărut-mâna şi vă mulţumesc pentru ajutor şi că am clarificat acest lucru.

Realizator: Şi eu vă mulțumesc! O zi foarte bună!

