Vedete stau pe grămezi de bani, dar îi țin „la saltea”. Cele mai zgârcite superstaruri evită orice cheltuială

Vedetele de la Hollywood trăiesc acoperite de lux și de celebritate. Sumele mari de bani pe care le câștigă le oferă posibilitatea de a-și satisface toate visurile și capriciile. Cu toate acestea, unele dintre ele nu sunt atât de generoase pe cât ne imaginăm. Zvonurile spun că acestea nu cheltuiesc banii, ci preferă să îi păstreze „la salte”.

Sarah Jessica Parker are valoare de aproximativ 200 de milioane de dolari. A devenit cunoscută pentru rolul Carrie Bradshaw din Sex and the City”. În același timp, ea a semnat numeroase contracte „de aur” cu branduri de modă pentru a prezenta campanii publicitare. Vedeta poartă articole de modă foarte scumpe și este cunoscută pentru dragostea ei pentru pantofii Manolo Blahnik. Cu toate acestea, se spune că ea cumpără haine la mâna a doua pentru copiii ei.

Madonna caută să cumpere întotdeauna de unde este cel mai mic preț

Meryl Streep este cea mai bună din generația ei. Are o avere netă de aproximativ 160 de milioane de dolari. Cu toate acestea, se spune că nu cumpără lucruri scumpe și se abține de la cheltuieli, chiar dacă își dorește foarte mult un bun material.

Lady Gaga a devenit cunoscută datorită aspectului ei excentric. La spectacolele sale live, ea impresionează întotdeauna publicul. Averea netă a lui Lady Gaga este de peste 300 de milioane de dolari. Dar, indiferent de câți bani are, de obicei își cumpără lucrurile de care are nevoie de la super market cu cupoane de reducere.

Madonna, regina muzicii pop, pare a fi foarte zgârcită. Averea supervedetei este de aproximativ 850 de milioane de dolari, iar asta o face una dintre cele mai bogate cântărețe din lume. Cu toate acestea, potrivit zvonurilor, înainte de a cumpăra ceva, ea caută să vadă unde găsește cel mai mic preț posibil.

Jennifer Lopez și un bacșiș celebru de 1 dolar

Jennifer Lopez se află și ea în prima linie a vedetelor din SUA. Averea ei este de 400 de milioane de dolari. Se spune că, odată, a dat doar un bacșiș de un dolar la un restaurant unde nota de plată era de aproape 500 de dolari. Motivul? Nu i-a plăcut apa pe care au servit-o.

Leonardo DiCaprio a devenit celebru pe plan internațional în filmul romantic Titanic (1997), care a devenit la acea vreme pelicula cu cele mai mari încasări. Leonardo DiCaprio are o avere netă de 260 de milioane de dolari. Nu scoate prea ușor banii din buzunar. Vrea să aibă conturile pline pentru a-și putea să lucreze doar atunci când are dispoziție.

