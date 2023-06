Vedetă TV, căsătorie de coșmar. Folosea alcoolul pentru a amorți durerea

Suzie Fletcher, cunoscuta vedetă din emisiunea TV „The Repair Shop”, a vorbit despre curajul său de a părăsi o căsnicie abuzivă fără a primi sprijin din partea nimănui. Într-un interviu recent, Suzie a dezvăluit că a trăit o căsnicie forțată și simțea că este „prinsă” într-o căsnicie abuzivă cu fostul ei soț, Rob, în timp ce locuia în America.

Suzie Fletcher a fost victima violenței domestice

Suzie și Rob s-au întâlnit când aceasta a călătorit în Statele Unite, la vârsta de 30 de ani, și s-au căsătorit la doar trei luni după ce ea s-a mutat în Denver. Din păcate, relația lor a început să se deterioreze din cauza comportamentului abuziv al lui Rob.

„Este foarte dificil cu unii oameni, pe măsură ce l-am cunoscut mai bine mi-am dat seama că a fost masiv traumatizat în copilărie. Acest lucru a dus la apariția unor mecanisme de adaptare care nu sunt tocmai sănătoase, iar el folosea alcoolul pentru a amorți durerea, iar eu am aflat cu timpul cât de afectat era”, a spus vedeta TV.

Suzie a explicat că Rob a avut parte de o educație dificilă și că acest aspect a jucat un rol important în comportamentul său abuziv. Ea a menționat că „tratamentul rău” pe care l-a suferit de la el era rezultatul propriilor lui nesiguranțe și incapacitatea de a se adapta la viață.

„Circumstanțele mele au fost destul de diferite, de asemenea, pentru că m-am mutat într-o altă țară, nu am avut sprijinul vechilor prieteni și al familiei și alte lucruri de genul acesta, care pot face o diferență uriașă.

Eram bine împreună, în mod ciudat, dar aveam acest element care nu era sănătos și sunt foarte interesată să aflu de ce se întâmplat acest lucru și să încerc să găsesc o soluție”, a spus Suzie Flethcer.

Suzie și-a început cariera în televiziune cu emisiunea The Repair Shop în 2013, cu cinci ani înainte ca Rob să moară în lupta sa cu cancerul. În prezent, vedeta BBC este singură, dar într-un interviu a dezvăluit că „iubește bărbații” și a subliniat că „niciodată să nu spui niciodată”, deoarece are mulți „prieteni bărbați adorabili”, potrivit The Sun.