Oana Roman a ajuns la epuizare. A căzut la pat după ce s-a mutat la casă nouă. Imunitatea a cedat, iar o răceală a fost „cireașa de pe tort”.

„Eu sunt foarte bolnavă, am răcit foarte rău şi am căzut la pat. Nu mai am nici voce”, a declarat Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman: „Nu am vrut să o las pe mama”

Chiar dacă stare de sănătate a Oanei Roman nu este tocmai bună, vedeta a reușit să bifeze o mare împlinire sufletească. La final de an, s-a mutat într-o nouă locuință cu copiii și mama sa, Mioara Roman.

„Nu am vrut să o las pe mama în apartament în momentele în care am strâns și am împachetat. Am dus-o la noua casă, i-am deschis poarta și i-am spus: mama, bine ai venit în noua casă! Bucuria pe care am citit-o în ochii ei a fost neprețuită. A fost un moment de grație pentru mine”, a declarat Oana Roman.

