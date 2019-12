Nu ar fi fost nimic deosebit, dacă cei doi erau îmbrăcaţi pentru vremea de afară, ci doar în halate de baie.

Fosta prezentatoare de la Kanal D a povestit în câteva rânduri postate pe Internet ce au pățit, de fapt.

Adelina Pestrițu și-a epuizat toate trucurile de a o pune la somn pe fiica ei… în casă! Astfel, ea și soțul ei, Virgil Steblea, au decis să o “obosească” pe micuța Zenaida cu o plimbare nocturnă cu mașina. Cei doi parteneri nu s-au mai schimbat… au rămas în pijamale și, pentru că era destul de frig afară, și-au pus și halatele pe ei.

„01.00 A.M. – Poveste pestriță de noapte bună!🌚 Eu și soțul, amândoi în halate, dând ture de oraș, după 3h în care am încercat în zadar să lăsăm leoaica fără energie și s-o punem la somn. Era prea ocupată să cânte la orgă spre diseperarea cățelului și, probabil, a vecinilor, și să ude canapelele cu apa din sticluța ei mică de hidratare. 🌾 Varianta extremă aduce ca de fiecare dată o misiune îndeplinită! Plimbarea cu mașină a făcut-o să cedeze în față oricărei tentații 🐰 Acum, dacă ne întâlnim la semafor, știți deja de ce arătăm ca și fugiți de acasă. Pentru că suntem! 🤣🤭🥱 Good Night (n.r.: Noapte bună)! 💤 ”, a scris Adelina Pestrițu pe conturile sale oficiale de Facebook și pe Instagram.

Apropiații și fanii celebrului cuplu s-au amuzat copios și au înroșit butonul de like.

„O ador pe bibilică, s-a gândit și ea să petreacă de Crăciun și a zis să nu vă lase să dormiți 😂❤️❤️❤️”, „Eu mă lupt și acum să îl culc… Nu vrea deloc 🤦‍♀️ se preface că doarme și imediat îl bufnește râsul 😂😂🤦‍♀️ 1 an, 6 luni”, „ E de admirat faptul că stai cu ea, o puteai lăsa cu o bonă și tu să dormi bine mersi… dar alegi să ai tu grijă ceea ce este de admirat. :)”, „Cât de frumoasă poți fii, ești incredibilă!!! Cu mai puțin machiaj îți stă mai bine, părerea mea” sunt patru dintre mesajele publice primite Adelina, potrivit cancan.ro

