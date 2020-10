Lino Golden, pe care îl cheamă în realitate Radu Cârstea, se pare că s-a născut sub o zodie norocoasă. El a devenit celebru în lumea muzicii, ajungând să fie și bogat cu ajutorul lui Alex Velea După ce a câștigat mulți bani, dând lovitura cu melodia „Dau Moda”, în care cântă împreună cu Velea și Jador, Lino Golden a ținut să-și satisfacă una din pasiunile lui.

Pantofi sport de zeci de mii de euro

Practic, tânărul a plătit numai pe pantofi tip sport prețul unui apartament. Lino Golden nu se poate plânge că nu are succes sau bani, el fiind acționar la două societăți comerciale care au legătură cu activitatea sa muzicală. Una din firme se numește „Lino Golden Music SRL” , a fost înființată acum doi ani., având ca obiect de activitate „interpretare artistică” și nu are niciun angajat. Compania a înregistrat în primul an o cifră de afaceri de peste 30.000 de euro și un profit de peste 26.000 de euro, având însă și datorii care depășeau peste 9.000 de euro. Anul trecut, Lino Golden a înființat și „Booking Lino Golden SRL”, unde mai are un asociat.

Bani, faima și distracție

Melodia „Dau Moda”, pe care o cântă împreună cu Velea și Jador nu este singurul hit care îi aduce bani, el apărând și în emisiuni la diferite televiziuni, lucru care i-a adus bani în cont. În vara anului 2019 el și-a vândut mașina Porsche, cu 20.000 de mii de euro, după care și-a cumpărat un Mercedes C Cabrio, al cărui preț este 55.000 de euro, varianta fără opțiuni. După ce a investit în mașini, Lino a investit în pantofi de sport sneakers. El deține o colecție cu care se laudă și despre care spune că valorează cât un apartament, respectiv 50.000 de euro. Legat de aceste investiții, psihologii spun că achiziția unui obiect în exces presupune o siguranţa de sine scăzută.

Șosetele de la Balenciaga, preferatele cântărețului

Lino Golden și-a prezentat colecția impresionantă și colorată de pantofi de sport.

„Nu am scos toți, pentru că mai aveam nevoie de un living și de câteva ore. După cum se vede, în momentul acesta, preferatele mele sunt șosetele de la Balenciaga. După cum se vede, sunt purtați, jegoși”, a spus el , arătând perechea de skneakers preferată. Tânărul s-a lăudat cu o pereche de Yeezy Boost 750, care costă 905 dolari., spunând că: „nu i-am purtat decât de două ori”.

„ Sunt disperat după adidași”

„Sunt sneaker head, îmi plac adidașii, sunt disperat după ei, doar că uneori nu sunt așa atent la nume”, a dezvăluit el . Lino Golden are două perechi verde neon, una de la Versace și altă de la Balenciaga (Triple S, în timp ce de la Versace are șase perechi de pantofi sport. Unii pe gleznă „sunt bombă”, mai spune artistul. De la Off-White are două perechi de Odsy pe care a dat peste 630 de dolari, pentru fiecare.

„Un clasic care nu trebuie să vă lipsească din garderobă sunt cei de la Margiela. Și Lidia Buble e fana unor pantofi ai acestei case de modă, ea preferând botinele Tabi, (așa cum Rețete și vedete a scris aici)”, spune Lino. Doar că perechea costă peste 700 de dolari. O sumă la care mulți dintre admiratorii lui doar visează să o ia după o lună de muncă.

Trăiește Lino Golden în lux?

Lino Golden poată la încălțăminte numărul 40 – 41. „Port 40 – 41, dacă vreți să-mi faceți un cadou nu mă supăr”, a recunoscut cântărețul.

El spune că nu a avut întotdeauna bani ca să își cumpere încălțaminte.

„Când nu aveam bani îmi era milă de ei, dacă îi port mi se părea că îi murdăresc. Cei de la Prada i-am încălțat o singură dată, în pandemie, când am coborât din bloc să fac o poză cu ei. (…) Mai îmi plac foarte mult aceștia Nike Drunk Low, verzi. Pe aceștia i-am trade-uit cu Alexia Eram, i-am dat o pereche de Balenciaga vișinii”, a spus el , potrivit retetesivedete.ro.