Mâinile lui Risipiceanu, cu urme clare de arsuri produse de foc au atras atenția încă din primele zile de investigație ale cazului. Chestionat de ziariștii de la Acces Direct, omul a declarat:

„Dormeam sub un șopron. Aveam un pat și dormeam acolo. (…) Am fost la el joi, am bătut cu o piatră în poartă că el nu prea auzea. A răspuns și a venit la poartă și l-am întrebat daca strangem fânul. El a zis să mă duc să-mi iau mâncarea de la cantina socială și să-l caut vineri, după ora 4.00”.

Întrebat despre urmele de arsuri de pe brațe, acesta a spus că de la soare este ars pe mâini.

Felix Bănilă, procurorul-șef al DIICOT a anunțat vineri că s-au dispus expertize genetice în privința unei persoane din anturajul lui Gheorghe Dincă:

„Tot în 7 august 2019, s-a dispus specialiștilor din Institutul Național de Criminalistică stabilirea profilului genetic al unei persoane din anturajul inculpatului.

Este vorba despre Risipiceanu Ștefan, și compararea profilului genetic determinat al acestuia, precum și a profilelor genetice ale inculpatului și victimelor cu profilele genetice rezultate din examinarea firelor de păr, a urmelor de contact și a mai multor obiecte purtătoare de urme, ridicate din casa și autoturismul inculpatului. ”

