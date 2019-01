VASLUI. Fetiță de 13 ani SCHINGIUITĂ supusă la PERVERSIUNI de concubinul mamei

Grozăvie în localitatea Schineni, județul Vaslui, unde o fetiță din Republica Moldova a fost batjocoritã de concubinul mamei sale





Fetita de 13 ani are vizã provizorie si locuieste împreunã cu mama ei, la un bãrbat din satul Schineni. Fata a fost supusã la perversiuni sexuale de cãtre concubinul mamei, Daniel Gheorghe Gându, un individ de o moralitate îndoielnicã, betiv si agresiv. Politistii din Murgeni au fost anuntati de mama fetei, iar individul de 34 de ani a fost retinut si prezentat în fata instantei bârlãdene pentru viol, informeazăcolegii de la ziarul vasluian Vremea Nouă. A primit mandat de arestare preventivã pentru 30 de zile. Mama fetei, Ana Ichim, de 35 de ani, mai are doi copii care se aflã la Protectia Copilului din Chisinãu, douã fetițe, pe care aceasta le-a abandonat în Murgeni acum doi ani. Urmeazã ca si în acest caz Protectia Copilului Vaslui sã se implice pentru a salva minora de 13 ani din mediul nesãnãtos familial în care trãieste. De altfel, aceasta a ajuns într-un centru de minori din Bârlad si are nevoie si de consiliere psihologicã.

