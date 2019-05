Vaslui. Bătaie într-o cârciumă. De la ce s-au luat la „omor” doi bărbați

Doi bărbați din Vaslui s-au luat la bătaie în fața unei cârciumi, în fața tuturor. Unul dintre ei, vizibil mai mic decât celălalt, a ieșit mai „șifonat” după altercație.





Bătaie ca-n filme într-o cârciumă din județul Vaslui. Scene de o violență extremă s-au petrecut în localitatea Miclești, iar în altercație au fost implicați doi consăteni. Totul s-a terminat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului de Urgență Vaslui.

Clienții cârciumii respective au asistat la bătaie, iar camerele de supraveghere au înregistrat momentele tensionate. Mai întâi, așa cum se întâmplă de foarte multe ori în astfel de situații, a existat un schimb dur de replici între cei doi. Apoi s-a trecut „la fapte”. Vasile Mihalache l-a lovit cu capul în gură pe Andrei B., iar apoi i-a aplicat o serie de pumni și picioare. Agresorul și-a făcut, ulterior, bagajele și… a părăsit România. Victima a făcut plângere la poliție, însă Vasile Mihalache este, acum, departe.

„El nu se întelege cu foarte multã lume din sat si a mai fost implicat în scandaluri. Pe mine nu mã suportã de când eram mic. Ne-am mai bãtut odatã, când aveam 16 ani. Din rãfuiala aia n-a iesit asa bine, iar de atunci cautã sã se rãzbune. Zilele trecute, eram la bar cu un prieten. Am jucat tenis de masã aproape o orã, apoi a intrat si Vasile în bar. Mi-a spus sã ies afarã, cã are sã-mi zicã ceva. Am iesit afarã unde el a început sã mã ameninte cu bãtaia. Îmi spunea cã a dat scris si la Politie cã mã va bate, ca sã fie sigur. A profitat de faptul cã fratele meu e plecat în strãinãtate, cã nu am apãrare, si a sãrit pe mine”, a declarat ne declarã Andrei B., victima lui Vasile Mihalache.

Andrei B. a primit 15 zile de îngrijiri medicale. ”Dupã aproape douã ore de la bãtaie, a plecat în Suedia. A fost plãnuitã toatã treaba. Avea bagajele fãcute, tot . Stiind cã va pleca, a fãcut ce-a fãcut”, a mai afirmat victima, conform vremeanoua.ro.

