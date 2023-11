Scandal în muzica populară, cu acuzații de agresiune sexuală

Interpretul de muzică populară Vasilică Ceterașu este acuzat că ar fi lovit și agresat sexual o femeie după o petrecere la care ambii au participat.

Vasilică Ceterașu are probleme cu legea

Femeia a declarat că interpretul Vasile Ceteraș i-ar fi pus mâna pe picior și ulterior i-ar fi propus să se distreze. Dacă inițial femeia nu ar fi dat curs invitațiilor, într-un final presupusa victimă a refuzat avansurile și în cele din urmă a reclamat abuzul la poliție.

„În drum spre mașină, Vasile Ceteraș, deja îmi știa numele, deja a început să-mi pună mâna pe picior, în noapte asta bem, în noaptea asta ne distrăm. Eu nu am zis nimic și tot îmi spunea că în noaptea asta ne distrăm, dar vezi că dimineață vii cu mine. Și eu am zis că nu mă duc nicăieri. Vreau să te duc la Barcelona. Vasilică Ceterașu mi-a pus mâna pe picior și a zis că vine la mine acasă. I-am zis La mine, nu vii, că eu am un copil”, spune femeia, care a depus și plângere penală împotriva artistului.

Presupusa victimă are 42 de ani

După acest incident Vasilică Ceterașu este nevoit să dea cu subsemnatul la poliție, pe numele lui fiind înregistrată o plângere penală la Poliția Municipiului Baia Mare.

Presupusa victimă are 42 de ani și susține că a fost agresată atât fizic cât și sexual de interpretul de muzică populară. Plângerea a fost făcută pe 25 noiembrie în jurul orei 4:30. Incidentul s-ar fi consumat în noaptea de vineri spre sâmbătă (24-25 noiembrie) la finalul unei petreceri care a avut loc într-un club din Baia Mare.

Contactat de presa locală Vasilică Ceterașu a negat acuzațiile care i se impută. „Nu, nu, e prima oară când aud așa ceva. Doamne ferește! Habar nu am. Dacă o să fiu citat, sigur o să merg. Nu am avut niciun incident. Sunt camere acolo. Doamne ferește… Am soție, copii”, a spus acesta.

Vasile Ceterașu este tată de gemeni

Vasilică Ceterașu este tată a doi băieți născuți chiar în acest an, Thiago Kevin și Kevin Vasile. Petrecerea de botez l-ar fi costat pe interpret nici mai mult nici mai puțin de 100.000 de euro. Amalia, soția artistului a mărturisit că a fost cuprinsă de emoții cu toate că până la nașterea gemenilor, a mai adus pe lume o fetiță.

„Sunt emoționată la pătrat cumva, la dublu. E puțin mai emoționant decât la Selena. Bine și la Selena am avut emoții fiind primul copil, dar acum cu băiețel. Eu nu am avut băieți. Nici nu știam bine cum procedăm, cum facem, dar știu că o să iasă totul bine”, potrivit Protv.