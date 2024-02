Întâlnirea dintre Mircea Geoană și Marcel Ciolacu: „Acum 3 ani a fost”

Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu, a afirmat, marți, în cadrul emisiunii „Studio Politic” de la Digi24, că a fost martorul unei discuții care a avut loc acum „vreo 3 ani” între Marcel Ciolacu și Mircea Geoană, desfășurată în biroul șefului PSD.

Vasile Dîncu, dezvăluiri despre discuția dintre Mircea Geoană și Marcel Ciolacu

Cu toate acestea, Vasile Dîncu nu are informații referitoare la vreo propunere concretă în ceea ce privește implicarea secretarului adjunct al NATO în candidatura la alegerile prezidențiale. Dîncu susține, de asemenea, că Mircea Geoană are „un proiect interesant”, dar „care nu a fost conturat politic”.

„Am participat la discuții. La un moment dat am văzut o discuție acum vreo 3 ani în biroul lui Marcel Ciolacu între Mircea Geoană și Marcel Ciolacu, dar nu am participat la vreo discuție în care să se propună acest lucru. Eu nu am cunoștință de o propunere directă în acest sens, ceea ce ați văzut că nu a confirmat nici Marcel Ciolacu”, spune Vasile Dîncu.

Acesta a mai spus că în niciun caz Mircea Geoană nu a primit vreo propunere din partea PSD:

„Probabil că aici există ceva dar în orice caz nu a existat o propunere a lui Marcel Ciolacu pentru Mircea Geoană. Este și una din variantele care au apărut și în presă. Probabil că au mai discutat oameni și din partid în această chestiune, dar nu cred că a fost o propunere concretă așa cum am fost informat”, a spus Vasile Dîncu, președintele Consiliului Național al PSD.

Dîncu: „Am discutat și eu cu Mircea Geoană”

„Mircea Geoană are în acest moment un proiect interesant. A fost un proiect care, așa cum l-a prezentat…Am discutat și eu cu Mircea Geoană, îl cunosc de multă vreme, nu am discutat chestiuni de colaborare cu PSD, dar suntem foști colegi și prieteni. A făcut un proiect pe care nu l-a profilat politic, mergând pe ideea că vrea să creeze niște cadre pentru reforma, dezvoltarea unui stat modern în care partidele să se poată recunoaște și să poată elabora în aceste cadre pe care le-a pus. Are și o notorietate și o încredere bună. Sociologic însă sunt și unele diferențe.

În alegerile prezidențiale, partidele sunt cele care lansează candidați care susțin, mobilizează pentru candidații lor. De aceea aici se pune probabil problema susținerii unui candidat, cum spune Mircea Geoană, independent. Dar fără partid este foarte greu în acest moment să câștigi alegerile prezidențiale sau să te poți plasa în turul 2”, a mai spus Vasile Dîncu.

Cum au pornit discuțiile dintre PSD și Mircea Geoană

Mircea Geoană afirmă că Marcel Ciolacu și alți lideri PSD i-au făcut propunerea de a candida independent la alegerile prezidențiale, cu susținerea PSD.

„Apropo de cine dă telefon cui. Eu am avut discuţii cu ei, au venit la mine în birou. Acum ceva timp în urmă, în care dânşii au venit la mine să-mi propună să candidez independent, susţinut de PSD. De ce? Pentru un calcul foarte simplu: pentru că voturile PSD la alegerile prezidenţiale, unde vin 4 milioane de români în plus faţă de alegerile obişnuite, nu sunt suficiente ca să câştigi preşedinţia României.

Vrei să câştigi preşedinţia României, strict pe PSD nu ai voturi, în turul doi nu mai votează aproape nimeni cu PSD-ul: diaspora nu, nehotărâţii nu, e o limitare. Pentru o participare la vot de 35-40%, scorul PSD-ului e foarte important. Pentru prezidenţiale, unde e 65% participare – pentru preşedinte românii se mobilizează şi merg la vot – nu sunt voturi suficiente”, a declarat Mircea Geoană, luni, la Digi 24.