Vasile Dîncu, asaltat de mesaje de la cetățenii care îi cer ca România să nu sprijine Ucraina: „Ura, câteodată, este o emoţie mai puternică decât iubirea”

Vineri, ministrul Apărării, Vasile Dîncu, a luat parte la inaugurarea Sinagogii din Cetate, aflată în Timișoara, o clădire ce a fost restaurată de curând.

Pacea, un deziderat irealizabil, spune ministrul Dîncu

În acest context, Dîncu a vorbit despre sentimentul de ură care acaparează pe cei care doresc războiul.

„Am crezut într-o pace eternă, am făcut o diplomaţie fără perspectivă şi am crezut, am ascuns răul care exista în această perioadă şi am crezut că totul va fi bine, nu va mai exista crimă, nu va mai exista război şi că lucrurile vor merge spre un progres pentru care nu trebuie să facem nici jertfe şi nici să acţionăm.

Răul poate să se banalizeze, răul se poate banaliza nu pentru că este ceva banal, ci pentru că poate fi făcut de oameni care la un moment dat nu înţeleg mersul lumii, care sunt robi ai unui sistem care în faţa problemelor evadează în ură. Ura, câteodată este o emoţie mai puternică care uneori uneşte mai mult decât iubirea”, a declarat ministrul Vasile Dîncu.

Indiferența poate să ucidă

Ministrul Apărării român transmite, pe această cale, cetățenilor români, că pacea este responsabilitatea tuturor și că ajutorul dat Ucrainei este un gest de responsabilitate a statului român față de drama ucrainenilor.

„Astăzi ne dăm seama tot mai mult că indiferenţa poate să ucidă. Ne lovim de o teorie care a apărut despre neutralitate. Primesc zilnic zeci de mesaje să nu sprijinim Ucraina pentru că nu este treaba noastră, că de ce să intrăm noi într-un conflict.

Este treaba noastră a fiecăruia. Sigur că totalitarismele au greşit atunci când au construit vinovăţii colective, găsind duşmani comuni, dar astăzi putem să spunem un singur lucru: nu suntem toţi vinovaţi, dar suntem toţi responsabili”, a mai adăugat ministrul Apărării.

Vasile Dîncu vorbește despre o nouă fază a propagandei ruse

Șeful Ministerului Apărării a comentat, în urmă cu câteva zile, felul în care Rusia încearcă să propage diverse informații despre actualul conflict militar, pe care îl numește, de fapt, o „operațiune militară specială”. Propaganda rusă a intrat, potrivit oficialului, „într-o altă fază”, anume aceea a retoricii atacurilor nucleare.

„Ceea ce observă toţi, inclusiv analiştii ruşi care sunt mai lucizi, este următorul lucru: toate aceste insuccese de pe front au încercat să fie transferate şi rezolvate printr-o creştere a retoricii nucleare, pentru că, au observat şi specialiştii NATO că de fapt această retorică nucleară este una care este susţinută mai ales de către cei mai tari propagandişti ai lui Putin, ceilalţi sunt mai rezervaţi”, a explicat Vasile Dîncu pentru Digi24, precizând că rachetele nucleare nu sunt pregătite pentru a fi amorsate.