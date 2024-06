Social Vara începe cu Saga. Ce a transmis CEO-ul Allan Hardenberg pentru ediția din acest an a festivalului







În perioada 5-7 iulie 2024, în București, va avea loc festivalul Saga la Romaero. CEO-ul festivalului, Allan Hardenberg, a vorbit despre schimbările ce au apărut în acest an în cadrul festivalului. Printre acestea se află și extinderea zonei de Mainstage, dar și punerea în vânzare a alte 30.000 de abonamente pentru festival.

Aceștia vor avea o experiență de neuitat precum cele de la marile festivaluri ale lumii. Anul acesta se așteaptă peste 200.000 de persoane care vor dansa până dimineață la Saga pe muzica celor mai mari artiști din lume.

Zona Mainstage de la Saga va fi extinsă

Astăzi, CEO-ul Saga, Allan Hardenberg a făcut și un anunț extrem de important care va avea un impact extrem de mare asupra festivalului. A fost încheiat un parteneriat cu Aeroportul Băneasa. Scena principală a fost extinsă cu 25.000 de metri pătrați. Allan Hardenberg se arată extrem de încântat mai ales că biletele pentru ziua de sâmbătă sunt deja epuizate. O dată cu extinderea spațiului, a fost suplimentat și numărul abonamentelor de acces general cu 30.000. Astfel, fanii vor avea o experiență memorabilă.

În momentul actual, spațiul festivalul Saga are 125.000 de metri pătrați. Astfel, festivalul din Capitală poate fi pus în linie cu cele mai mari din lume precum Tomorrowland

(Belgia), Coachella (California) sau Electric Daisy Carnival (Las Vegas).

Abonamentele pentru festival pentru 3-Day General Access pleacă de la 421 lei pentru cei dub 21 de ani și 522 de lei pentru cei de peste 21 de ani. Abonamentul 3-Day VIP ajunge la 935 de lei.

Cum a apărut Saga

CEO-ul festivalului, Allan Hardenberg a vorbit despre ceea ce a stat în spatele creării acestui festival și care a fost viziunea

„Vin aici în România din 2006. Îmi place publicul. Îmi place atmosfera și modul în care oamenii petrec. Se simte ca o mare comunitate. Și întotdeauna am visat să organizez un festival aici.Și atunci am început acum patru ani. Iar acum văd cum evoluează. Și an de an, o facem din ce în ce mai bine”, a transmis acesta.

Anul acesta, 400 de oameni stau la baza organizării festivalului din București. Pe terenul de la Romaero, locul unde se va desfășura festivalul, au ajuns aproape 50 de tiruri cu echipament. Se anunță a fi o ediție epică. Vor fi 300 de boxe, 1.000 de metri pătrați de LED-uri și 2.000 de lumini inteligente. Toate acestea vor realiza un festival de zile mari.

Nicki Minaj vine la Saga Festival

Allan Hardenberg a vorbit și despre artiștii ce vor veni anul acesta la festivalul. El a spus că s-a făcut un sondaj pe rețelele sociale pentru a-i întreba pe oameni pe cine vor să vadă anul acesta. De asemenea, se verifică și topurile de pe Spotify și TikTok, pentru a afla artiștii care se află în top. Totuși, pentru a aduce un artist internațional ține și de noroc pentru că perioada în care se desfășoară festivalul trebuie să fie și perioada în care ei sunt în turneu.

Printre marile nume internaționale ce vor urca pe scena de la Saga în acest an se află Nicki Minaj, Armin Van Buuren, Hardwell, Raye, Rita Ora, Tyla. De asemenea, pe scenă vor urca și artiști locali printre care se află Amuly, Exposure, FC DNB, Killa Fonic, MGL, Ruby, Vescan.

Perioada Covid, una cu provocări economice

CEO-ul a spus că au existat și provocări economice în special în perioada cu Covid, mai ales că atunci a fost nevoit să modifice perioada Saga de două ori. De asemenea, acesta a planificat o mulțime de spectacole ce nu s-au putut organiza.

„Să spunem că am avut o mulțime de provocări în acea perioadă și acum încercăm să o construim. Cred că va mai dura cam doi ani până când totul va reveni la normal. Dar, da, cred că întreaga perioadă Covid a fost într-adevăr, cred, cea mai mare provocare a noastră”, a transmis acesta.

CEO-ul festivalului Saga a transmis faptul că are în vedere și protejarea mediului înconjurător. Astfel că planul pentru următorii trei ani este ca festivalul să devină mai ecologic. Conform lui Allan Hardenberg, echipajele folosite pentru organizarea festivalului folosesc energie ecologică. De asemenea, el a spus că se dorește eliminarea utilizării plasticului, dar și conștientizarea oamenilor de acest lucru. Se are în vedere și crearea de energie prin intermediul dansului oamenilor. CEO-ul a spus că dorește testarea creării acestui tip de energie la pop-up-urile Saga de pe parcursul anului.