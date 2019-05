Prețurile au explodat în Vama Veche. Cât te costă să îți petreci acolo vacanța de 1 Mai

Prețurile din Vama Veche sunt din ce în ce mai mari. Turiștii se plâng că serviciie oferite au ajuns să fie mai scumpe decât cele din Mamaia. Un experiment demonstrează acest lucru.





Vama Veche nu mai seamănă demult cu ce-a fost odată. Prețuri mari și note de plată pe măsură sunt și aici. Mai mulți turiști se plâng că acum, aici e mai scump decât în Mamaia. Totuși, prețurile nu par să reprezinte un impediment în calea distracției.

Pe toată întinderea Vămii, muzica răsună la orice oră.

Reporter: Cum sunt prețurile?

Tânăr: „Are importantă?! Nu contează. Nu punem accent pe bani”.

Reporter: Cât e o sticlă de vin?

Tânăr: „100 de lei”.

Reporter: Cât ai cheltuit aseară?

Tânăr: „Nu mă întreba, că se uită mama la tv.”

Bogdan are mai multe motive de sărbătoare. Spre exemplu, 3 ani de căsnicie și sosirea pe lume al celui de-al doilea copil: „Aici mi-am cunoscut cu soția, chiar aici ne-am căsătorit, aici am făcut și copii. Cheltui undeva la 200-300 de euro pe noapte, dar nu contează când e fericire.”

Cei de la PRO TV au testat care sunt prețurile în Vama Veche.

Roxana Hulpe: „Astăzi suntem turiști împreună cu operatorul meu și avem 200 de lei. Hai să vedem cât putem mânca la prânz. Primul popas îl facem la mâncare. Două sandvișuri ne costă 28 de lei. Iar la acest fast food se vând zilnic peste 800 de sandvișuri. Noi am prins comanda 345 la orele prânzului. Trecem la desert. Două clătite, 30 de lei. Două sticle de apă 10 lei, iar un porumb 8 lei. Turiștii nu lasă să treacă o zi fără un cocktail, care costă cel puțin 40 de lei. Din suma de la început am mai rămas cu 22 de lei. După doar o oră.”

Barman: „Gin, rom, ăsta e trendul. Un gin 30 de lei, rom 30 de lei.”

Reporter: Vinul?

Barman: „De la 60 de lei până la 150 de lei. E cerere foarte mare, automat că și prețurile cresc.”

O masă la restaurant pentru două persoane depășește chiar și 150 de lei.

În aceste momente, nu mai există niciun loc liber de cazare. Oficial sunt 3.000 de locuri în pensiuni și hoteluri. Însă cei din zonă spun că sunt aproape 15.000.

„E cerere foarte mare, vrem să mai facem o pensiune. Vin și fără rezervări, avem 22 de camere, toate pline. O cameră simplă e 380 de lei fără balcon, avem și la 480 camere cu balcon, și cea king de lux e 580 de lei.”, a declarat Marinela Sava, administratorul unei pensiuni.

Noaptea, turiștii cheltuie cei mai mulți bani, mai ales aceia aflați în căutarea unui partener.

Printre vamaioți se numără și actorul Mihai Bobonete, din Las Fierbinți: „Vama are farmecul ei, are o energie extraordinară, aici e o energie extraordinară și eu mă simt perfect aici și dacă stau o oră și dacă stau 2 zile.. locul ăsta are un farmec aparte, nu știu de la ce, dar te cheamă an de an aici.”

Surpriza COLOSALA! Cat costa 1 euro pe 1 mai! Ce s-a intamplat la casele de schimb

Pagina 1 din 1